Nejen důchody, ale také zdravotní péče. Stanjurův rezort uvažuje, že zkrátí platby pojišťovnám

Ministerstvo financí uvažuje o tom, že bude posílat zdravotním pojišťovnám méně peněz, než kolik stanoví zákon. Podobně jako vláda snížila výši pravidelných valorizací důchodů, mohly by časem klesnout i plánované příjmy zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví ale s takovou změnou nesouhlasí.

Když loni v létě vzali vládní poslanci ze zdravotnictví celkem 14 miliard korun, hájili to tím, že právě tato vláda naopak jako první celý systém stabilizuje. A to tím, že do zákona dává automatické každoroční navyšování plateb za státní pojištěnce v závislosti na inflaci a růstu reálných mezd.

„Je to velký úspěch, o který se neúspěšně snažila řada ministrů zdravotnictví. Hlavními výhodami automatické valorizace je transparentnost, stabilita a předvídatelnost,“ řekl tehdy ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Jeho slova měla uklidnit rozzlobené opoziční poslance, kteří nesouhlasili s loňským snížením plateb. Právě to vedlo k výpadku 14 miliard ze zdravotnictví.

Nyní ale ministerstvo financí přichází s nápadem, jak zákonem dané pravidelné platby do zdravotnictví snížit.