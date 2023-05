„Když nemůžeš, střídej víc.“ Podváděl tým olympijského vítěze Svobody? Na Vltava Runu o sebe křísly dva světy

Glosa Lukáše Wernera: Když se profesionálové rozhodnou stůj co stůj vyhrát závod převážně pro amatéry, vzbudí to oprávněný rozruch. Tým kolem olympijského vítěze Davida Svobody vyhrál běžecký štafetový závod Vltava Run díky kontroverznímu manévru. Jít na úplnou hranu možného a povoleného a někdy i za ni, když to jde, k profesionálnímu sportu bohužel patří.