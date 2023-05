Česko-slovenské slovo týdne: puchýř vs. pľuzgier

grafika

Dalo by se tedy říct, že pro české jazýčky je takováto kombinace neobvyklých hlásek až jazykolamná. Snad nám Čechům při jeho vyslovování na jazyku alespoň nenaskáčou puchýře, ba snad dokonce pľuzgiere.

Slovenské slovo pľuzgier zní českému uchu až téměř exoticky. A není se čemu divit, měkké ľ se v českém jazyce omezuje jen na některá nářečí, jinak se s ním našinec setká u jinoslovanských národů, a to zdaleka ne všech. Stejně tak g dneska najdeme už v podstatě jen v českých slovech cizího původu – a to ani nemluvím o velmi neobvyklém spojení hlásek zg.

Nakonec mi již nezbývá než popřát všem pracantům, sportovcům i trampům co nejméně puchýřů i puchejřů, ať už těch na omítce, či na nohou.

Milovníky archaických a kreativních nadávek určitě zaujme fakt, že slovo puchýř lze použít i jako hanlivou přezdívku či nadávku pro lidi menší a korpulentnější postavy či osoby vychloubačné (jako to udělal například Josef Holeček, který v jedné své knize označuje Bartoně za puchýře v sukních).

Většina z nás si se slovem puchýř asi nespojuje nic veskrze pozitivního, ale pro některé to byl průvodní příznak jejich životní poutě.

Niečo o slove pľuzgier

Zložitá predstava bojovníka stáročí odhadzujúceho prilbu, aby ju nahradil klobúkom džentlmena. Rovnako natesno nasadeným na software myslenia. Ruku v ruke a nohe s poznaním o tesných topánkach.

Centrálnu partiu by sme pokojne mohli prekročiť. Z tvrdých, nepohodlných sediel s povahou odierať naše sedavé partie na chrbte koňa nás pohodlie preložilo do iných tátošov.

Iba ruky boli oportunistické, a tak sa pľuzgiere domestikovali.

Nič tak nepoteší ako poznanie, že nie si sám, nohy vedené roztopašou krásy lesku kráčajú, utekajú i tancujú s presvedčením, že sú hlavou. Že sú Guliverom s míľovým krokom, kde aj pľuzgier je znesiteľný pri parádnych nových tesných topánkach.

No ale kráčaj s hlavou vo hviezdach s nohami bozkávajúcimi zem, keď bolesť je neznesiteľná. Také nič, kus odretej kože s vodou pod ňou, s nárekom túžby po meči a vidinou bodnutia. Prepichnutia.

Zabúdanie je kliatbou hlavy. Obrazom, kde bledne freska Achilla i jeho päty a rastie túžba po Paridovi a jeho šípe.

Bod, kde k Achillovým milencom Sofokla pribúda tretí do mileneckého trojuholníka.

Pľuzgier.

Slovák o slove puchýř

Prines mi kopyto, dunel mutujúci hlas, čo mu bol mohutný vesmír priúzky. Hlas puchriaceho sa.

A teraz čo? Mám naštartovať dron a navigovať ho do stajní kráľa Augiáša a z kopy hnoja vyviesť jedného koňa, lebo pri puchriacom sa človek nikdy nevie, či nebude žiadať viac? Kopýt?

Milujúca by si zaslúžila nejaký skvost, topánky si kúpila včera, no šperk v podobe koňa rímskeho cisára, čo koňa doviedol do senátu a zrovnoprávnil ho, bol mementom obáv, lebo s Caligulom nebolo radno zahrávať sa.

A čo tak čertovo kopýtko, obom?

Človeku v strese sa darí, a tak som lovil v pamäti, a ajhľa. Výtvarník šijúci parádne diela, ktorým my hovoríme topánky, a jeho veta: „Kopytá sú dušou topánok.“

Tu ho máš. Na pľuzgiere, na puchýře je najlepším liekom čas. Puberta prehrmí a nohy milovanej ženy pár dní budú šepkať.

To je malá daň za krásu. Posmieva sa pľuzgier a za riekou Moravou puchýř.

Pavol Varga, důchodce, bývalý šéfredaktor publicistiky a dokumentární tvorby STV