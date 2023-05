Sociolog, který před třiceti lety „přečetl“ českou společnost, její totalitou zažité manýry a přesně odhadl, co by se mělo změnit

Měřeno společenským ohlasem, odborným i laickým, byl Ivo Možný (1932–2016) spolu s Miloslavem Petruskem nejvlivnějším českým sociologem polistopadové doby. A způsobila to vlastně jediná publikace, osmdesátistránková brožurka z roku 1991 (později třikrát reeditovaná) nabízející odpovědi na tři různé, vzájemně však propojené otázky, které po bleskovém převratu roku 1989 zajímaly v Česku leckoho: proč u nás trvalo tak dlouho, než naštvaní lidé vyšli do ulic a svrhli režim; proč se potom komunistická moc vzhledem ke všem těm odkladům poroučela tak rychle; a konečně, co doopravdy chtěli všichni ti lidé, kteří od východu na západ zaplnili v zemi stovky náměstí.

Proč tak snadno… byla knihou i metodologicky nestandardní. Nepracovala s empirickými šetřeními, neargumentovala čísly a tabulkami. Tam, kde jiní sociologové svá bádání obyčejně končili (shrnutím terénního výzkumu), Ivo Možný