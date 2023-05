Řešíme ve výživě každou kravinu, ale uniká nám to podstatné, říká biolog a popularizátor vědy Obr

„Lidé jsou schopní se do krve pohádat o to, co je ‚zdravější‘, po čem se ‚víc zhubne‘, co je větší ‚jed‘, ale uniká jim to hlavní,“ říká biolog a biochemik Adam Obr, který se výživou a metabolickými procesy spojenými s výživou dlouhodobě zabývá jako popularizátor vědy. A co je to hlavní? „Míň žrát a víc se hýbat. Nebo, jak trefně řekl jeden kamarád, lépe žrát a užívat si pohyb.“