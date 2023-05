Jak se stát jiným: nová kniha Édouarda Louise je příběhem útěku z násilí, privilegovanosti literatury i touhy po pomstě

Pátá kniha francouzského spisovatele Édouarda Louise vyšla česky. Podobně jako jeho předchozí tituly je i román Jak se stát jiným stylisticky precizní, silnou výpovědí o třídních nerovnostech, síle vzdělání, vydřeném společenském vzestupu, strachu ze selhání nebo touze po odvetě. A stejně jako předchozí knihy je i ta nejnovější do češtiny výborně přeložená Sárou Vybíralovou.

Zatímco ve svých předchozích knihách Louis používal k ilustraci celospolečenských nerovností menší autobiografické výseky, v nové knize v širším záběru zachycuje většinu svého dosavadního života, včetně postupného společenského vzestupu a prvních literárních úspěchů.

Při příležitosti vydání knihy v češtině navštívil Édouard Louis Českou republiku, ve Francouzském institutu v Praze se zúčastnil dvou velkých rozhovorů pro veřejnost.

Jak se stát jiným je kniha výjimečná především svou univerzální platností, podobně jako další Louisova díla. Autor v ní mluví o vlastní zkušenosti homosexuála vyrůstajícího na vesnici v severní Francii, ale pro čtenáře je snadné nalézt v popisovaném dětství odlesk vlastních vzpomínek, nehledě na gender, sexualitu, státní příslušnost nebo detailní kontury dospívání.

Spojuje je snaha vymanit se, nereprodukovat život rodičů, něco dokázat, pomstít se všem, kteří jej zesměšňovali a ponižovali, donutit je litovat svých činů.

Doslovně popsat realitu

Édouard Louis v knize přibližuje prostředí svého dětství realisticky, bez předsudků o hlouposti nižších tříd i mytologického patosu chudoby jakožto toho „pravého“ a „skutečného“ života.

Kniha je vědomým popisem reality formování mladého člověka od dětství do dospělosti a také vědomým rozhodnutím vyprávět příběh, který je osobní, a přitom široce sdílený. Louisův život je sérií útěků, které ho mají co nejvíce vzdálit od dětství a násilí, mají zajistit to, že se nikdy nepropadne zpět.

Primární motivací k útěku a vysvobození se z kulis dětství byla v Louisově případě jeho