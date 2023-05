Nemohou jít do školy nebo vůbec z domu. Muži opomíjený ženský problém má ve světě dopady na celou ekonomiku

Zavést si menstruační kalíšek, nebo si do kalhotek nacpat zatuchlý kus látky. Nechat se opečovávat blízkými, nebo mít zakázáno se na ně jen podívat. Vyměňovat si vložku o přestávce v záchodové kabince, anebo kvůli chybějícím zámkům na dveřích toalet radši nejít do školy vůbec. Právě teď na světě menstruuje 300 milionů žen, pro každou z nich ale menstruace může vypadat jinak. Den menstruační hygieny, který připadá na dnešek, je proto příležitostí připomenout si třeba to, proč musí tolik dívek kvůli přirozenému procesu svého těla zanedbávat školní docházku.