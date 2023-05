Vývoj bojů (447. den): Kde jsou ruská opevnění vážnou překážkou a kde mají slabiny

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí z úterý 16. května. Situace na některých místech již může být jiná.

Přehled kvality a obsazení ruských opevnění na Ukrajině. Opakovaně píšeme o rozsáhlé síti opevnění, minových polí a protitankových překážek vybudovaných ruskou armádou v uplynulých měsících. Na mapě vypadá jako souvislá nepřekonatelná překážka. Tyto linie však nejsou všude stejné a na mnoha místech je brání jen nedostatečný počet vojáků. Ruská armáda jich nemá tolik, aby měla všude připravené odpovídající počty.

Ukrajinský deník Kyiv Independent na základě otevřených zdrojů sestavil přehled hloubky obrany na jednotlivých úsecích, jak a jakými jednotkami ruské armády je obsazena. První část dnešního dílu Vývoje bojů čerpá právě z textu ukrajinského novináře Igora Kossova.

Ze získaných údajů lze alespoň přibližně odvodit, kde Rusové očekávají ukrajinské útoky. Ke všem závěrům je samozřejmě třeba přistupovat s vědomím, že je zveřejnily ukrajinské noviny, které přejí své armádě vítězství.

Nejprve se podívejte na poslední dostupnou mapu ruských linií. Je sedm dní stará. Každá červená tečka je opevněná pozice:

