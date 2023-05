Nemohu evropské firmy donutit, aby vyráběly levné léky. Není to tak jednoduché, říká Válkův náměstek

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Současné výpadky léků má podle ministra Vlastimila Válka vyřešit nový zákon, který by dával výrobcům povinnost zajistit zásobu nedostatkových léků na měsíc dopředu. Souhlasíte s tím, že právě tento zákon je klíčový pro to, abychom na podzim neměli problémy s nedostatkem běžných léků?

Rozhodně je třeba říci, že chystaná legislativa neovlivní situaci letošního podzimu. Když vezmu ty nejoptimističtější scénáře vývoje legislativy –⁠ i kdybychom stihli projednat všechno hladce, zákon bude stěží účinný už od podzimu, spíše až od nového roku. A pak v prvních měsících roku 2024 teprve začne nabíhat. Takže dopad takové legislativy bude několik měsíců trvat.

Je to klíčový zákon, bez kterého by na tom Česko bylo s výpadky léčiv hůře?

Jsem o tom přesvědčený.

Ministr Válek řekl, že bude zajímavé pozorovat, kdo z poslanců zákon podpoří, protože ten, kdo bude proti, je podle něj „na výplatní listině farmaprůmyslu“. Co na jeho slova říkáte? Připomeňme, že ještě donedávna jste byl ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Pan ministr zřejmě myslel, že ten, komu se to nelíbí, jsou primárně farmaceutické firmy. Ty jsou nejhlasitějším oponentem, protože část povinností přechází na ně.

Takhle to ale vypadá, že ti, co zákon nepodpoří, jsou koupeni farmaceutickými firmami. Kritika k zákonu přichází ze všech stran –⁠ výhrady mají lékárníci, Unie zaměstnavatelských svazů, ministerstvo financí.

Vyjádření pana ministra bych asi nechtěl komentovat. Dostali jsme řádově asi 250 připomínek. To vypadá jako obrovské číslo, ale ve skutečnosti to není tak velký objem a některé připomínky už jsme vypořádali.

Dá se odhadnout, kolik položek bude na seznamu nedostatkových léčiv?

Povinnost výrobce zajistit dodávku i po nahlášení výpadku po dobu jednoho až dvou měsíců se bude týkat všech léků na předpis, kromě volně prodejných. Výrobce bude muset dodávat léky dál i po nahlášení přerušení po dobu jednoho až dvou měsíců. Ať už tím, že firma bude mít léky složené na paletě ve skladu nebo zajistí cizojazyčnou šarži, která se dá během dvou týdnů přeložit ze španělštiny a dát jí český obal.

Druhá věc je seznam esenciálních léčiv, který bude živý, bude se stále měnit. Myslíme, že půjde řádově o zhruba stovku léčiv.

Kolik tato změna bude stát? Ministerstvo financí upozorňuje, že nový systém nebude zadarmo. Kvůli administrativě vznikne na lékovém úřadu nejméně dvanáct nových pracovních míst za několik desítek milionů korun. A to není vše. Už víte, na kolik korun by tato změna vyšla?

Nedokážu říci, jaké budou celkové náklady na distribuci. Seznam důležitých léků se bude neustále měnit, proto není možné říci, jaké budou náklady.

Podobný systém má vzniknout také v Německu. Tam odhadují, že náklady půjdou až ke sto milionům eur.

To je věštění z křišťálové koule. Nedokážou to odhadnout, jako to nedokážeme odhadnout my.

Výrobci léčiv hrozí, že pokud zákon začne platit, někteří z nich z českého trhu možná odejdou. Tvrdí, že dnes jsou ceny léků v Česku tak nízké, že se jim nevyplatí na náš trh dodávat. A chystaná změna by jim život ještě více komplikovala.

Komukoliv nastavujete nová pravidla, strašně to nechce –⁠ bude vám říkat, že to prostě nejde, že už tady nebude, že odejde. Nemyslím si ale, že by k tomu došlo. Jsem přesvědčen, že se to nestane.

Podobný systém, který se snažíme zavést, mají i jiné země –⁠ Skandinávie, země Beneluxu. Inspirace pro Českou republiku vychází z těchto zemí, které si na rozdíl od nás dokázaly díky tomuto zákonu poradit s výpadky antibiotik v uplynulé sezoně mnohem lépe než my.

Jak to bude na podzim

I kdyby poslanci zákon schválili, začal by platit stejně až začátkem příštího roku. Jak tedy zvládneme podzim?

Je několik cest.