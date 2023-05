Státní lesy prozatím odvrátily stamilionovou exekuci. Spor o zakázky z roku 2005 ale nekončí

Lesy ČR si mohou oddechnout, ale ne definitivně. Poté co musely v březnu odeslat stovky milionů korun do exekutorské úschovy, teď uspěly u Nejvyššího soudu. Ten zrušil rozsudky, kvůli kterým lesům hrozilo, že o obří sumu přijdou úplně. To se ale stále ještě může stát.

„Rozsudek Nejvyššího soudu byl pro Lesy ČR příznivý. Zrušil oba předchozí rozsudky a věc vrátil k dalšímu řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích,“ potvrdila Deníku N mluvčí státních lesů Eva Jouklová.

O exekuci informoval Deník N v březnu. Byla výsledkem sporů o lesnické zakázky, které Lesy ČR v roce 2005 vypsaly mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to označil za porušení zákona a státní podnik vypověděl mezitím uzavřené smlouvy s dřevařskými firmami.

Některé z nich, většinou ovládané právníkem Tomášem Nebeským, se ale se státními lesy začaly soudit. Škodu z ušlých zakázek vyčíslily na více než 300 milionů korun. Nebeský pohledávky vůči Lesům ČR později soustředil ve své společnosti Veronex, která jinak pronajímá nemovitosti.

„Nejvyšší soud v rekordně krátkém čase jednoho měsíce zrušil nalézací rozsudky pro údajné procesní chyby soudů. S rozhodnutím přirozeně