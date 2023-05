Pointa N: Když vítěz není skutečným vítězem

Olympionik David Svoboda se po několika týdnech od svých nešťastných výroků ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě znovu dostal do středu pozornosti. A znovu v ne příliš pozitivním světle. Tentokrát se tak stalo kvůli vítězství jeho týmu ve víkendovém závodě Vltava Run.

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart.

Kalokagathia versus fair play

O víkendu se z jižních Čech až do Prahy běžel štafetový závod Vltava Run. Na 360 kilometrech se (v ideálním případě) vystřídá dvanáct běžců, každý běží třikrát zhruba desetikilometrový úsek. Závodu se zúčastnilo přes 300 týmů, do cíle se v nejrychlejším čase dostal tým Kalokagathia Aliance.

Tým vedou bratři Svobodovi, tedy triatlonista Tomáš a moderní pětibojař David, olympijský vítěz z Londýna v roce 2012. Ani jeden se sice letos na startu nepředstavil, jejich aliance je ale na Vltava Runu mimořádně úspěšná. Letošní desátý ročník jí přinesl již čtvrté vítězství v řadě, které však nyní kalí podezření z neférového jednání.

Výsledky letošního závodu byly mimořádně těsné, Kalokagathia s celkovým časem 22 hodin 51 minut a 55 sekund zvítězila o pouhou minutu a půl. Stříbrný tým Winehouse zaostal o 93 sekund, odstup na bronzovou příčku činil hodinu.

K vítěznému času zřejmě napomohla i výměna běžců, kterou pravidla závodu umožňují. Pokud se některý z účastníků v průběhu závodu například zraní a musí odstoupit, tým jej může nahradit jiným členem. Zraněný běžec se už do závodu vrátit nemůže.

Deník Blesk upozornil na to, že Kalokagathia střídala svého sportovce na jednom z nejtěžších úseků závodu, který podél Slapské přehrady vede z Živohošti do Rabyně. V místě, kde dvanáctikilometrovou trasu úseku protíná silnice, čekal na běžce vůz jeho týmu a do druhé poloviny trati mohl ihned naskočit čerstvý závodník.

Pravidla to nezapovídají, ale patrně nepočítají s tím, že by to týmy mohly využívat účelově ke zlepšení svých časů. Když se na trati přihodí nešťastné zranění, obvykle závodník nejprve volá zbytku týmu, aby se domluvili, kdy a kde může ke střídání dojít. Kapitán týmu poté musí střídání zraněného sportovce nahlásit organizátorům a celá změna často vyústí v nejméně několikaminutovou časovou ztrátu.

