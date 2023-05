Výroky o totální apokalypse nejsou namístě, říká k vládnímu balíčku strážce rozpočtu Pavel

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč bude pro vládu náročné zbavit se státních úředníků?

Jaký je význam daňové kvóty pro běžného občana?

Který klíčový prvek chybí v Jurečkově penzijní reformě?

Vláda minulý čtvrtek představila konsolidační balíček. Můžeme si oddechnout, že jsou české veřejné finance zachráněné?

Je to první krok, který byl absolutně nutný. My jako rozpočtová rada jsme proto v tomto případě rádi, protože potřebnost fiskální konsolidace v našich stanoviscích akcentujeme již nejméně od roku 2021. Takže za nás je to určitě vnímáno pozitivně. A uvidíme, co bude dál. Doufáme, že se opatření příliš nezmění v dalším (legislativním, pozn. red.) procesu.

Váš úřad dlouhodobě poukazuje na to, že tuzemské veřejné finance jsou zatížené strukturálním schodkem přes 200 miliard korun. Jak velkou část z toho jsme nyní vyřešili?

Pokud se nic významně nezmění a podaří se realizovat všechny úspory, které jsou v některých případech zatím poměrně obecně nastíněny, strukturální deficit se sníží asi o jedno procento hrubého domácího produktu.

Takže asi 77 miliard korun. To ale stále zůstane přes 120 miliard schodku. Práce pro vládu tedy nekončí?

Nekončí. Strukturální saldo bude v dalších letech záviset i na tom, do jaké míry bude vláda střídmá v zavádění dalších daňových úlev nebo nových výdajových titulů.

Přibližně polovinu strukturálního schodku tvořilo takzvané zrušení superhrubé mzdy, faktické snížení daně z příjmu. Vládní ODS dlouhodobě avizovala, že ji nechce vrátit na původní úroveň. Podařilo se vládě toto nepříjemné řešení konsolidačním balíčkem obejít?

Konsolidační balíček v tomto ohledu hodnotím pozitivně. Daňové zatížení je rozprostřeno na více daňových základů, část cílí na příjmy fyzických osob, další část ale i na právnické osoby a majetek. Ano, i u fyzických osob dochází k určitému nárůstu daňové zátěže. Zdaleka to ale nedosahuje hodnoty, která tam byla před zrušením zdaňování superhrubé mzdy.

Překvapilo vás, že ty kroky jsou takhle rozprostřené?

Myslím, že toto je optimální cesta. Jednak je to způsob, jak udělat balíček relativně sociálně průchozí. Zadruhé si skutečně myslím, že některé daňové základy, zejména majetek, v našem případě nemovitosti, byly zatíženy neadekvátně nízko.

Zvýšit se mají i odvody pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Podařilo se tím uzavřít nůžky, které jsou mezi náklady práce na OSVČ a zaměstnanci?

O významném uzavírání bych nehovořil. Řekněme, že došlo k určitému přiblížení. Pokud bych měl tuto problematiku hodnotit ze systémového pohledu, určitou revizí by mělo projít také nastavení paušálních výdajů. Dále si myslím, že i koncept paušální daně tak, jak je postavený nyní, není příliš šťastný.

To je něco, co by například chtěl ministr práce Marian Jurečka zrevidovat.

Paušální daň je zbytečným institutem v situaci, kdy zde máme paušální výdaje. Pokud je OSVČ uplatňuje, má povinnost evidovat pouze příjmy, což nepovažuji za nic fatálního a administrativně náročného. Jako obzvláště nešťastné mi potom přijde, že