Blíží se soumrak Ruska ve Střední Asii? Bratři! volal Si Ťin-pching na summitu a šustil v kapse penězi

Roku 162 před naším letopočtem se z Čchang-anu, hlavního města tehdejší čínské říše pod vládou slovutné dynastie Chan, vydal na dalekou cestu velmi důležitý dopis. Nesl pečeť velkého císaře Wena a psalo se v něm mimo jiné toto:

„Svrchovaný vládce se uctivě poroučí velkému šan-jümu (vládci, pozn. red.) Siung-nuů a přeje mu vše nejlepší. Podle ustanovení zesnulého císaře jsou země na sever od Dlouhé zdi krajem lidu napínajícího luky a řídí se Tvými rozkazy. Na jih od Dlouhé zdi žije lid nosící čapky a pásy a ten spravuji já. Aby všechen lid mohl orat, tkát, lovit a měl dostatek oblečení a jídla, aby se otec nemusel loučit se synem, aby poddaní žili v souladu se svými vládci, je třeba vyhnout se násilí a vzpourám. Nyní se dovídám, že jistí špatní lidé lační osobního prospěchu se obracejí zády k tomu, co je správné, a pošlapávají dohody, zapomínají na úděl početného lidu a radují se z toho, když se vladaři obou našich zemí mezi sebou odcizují.

To je však minulost. Svatý muž se denně obnovuje, mění své způsoby a začíná stále znovu, aby uspokojil starce a mládeži umožnil vyrůst, aby všichni byli v bezpečí a dožili se let určených jim Nebesy. Pakliže já a Ty budeme společně kráčet touto cestou, budeme poslouchat vůli Nebes a pečovat o svůj lid po generace, stále a neúnavně, nebude pod nebem nikoho, komu by to nebylo ku prospěchu.

Siung-nuové žijí v severních krajích, kde jsou mrazy a časně přichází drsné počasí, a proto jsem přikázal svým úředníkům, aby šan-jümu každoročně posílali darem určité množství prosa, kvasinek, zlata, hedvábných látek tenkých i hrubých a dalších věcí.

Slýchal jsem, že nebe přikrývá všechny stejně a země si nevybírá, koho bude nosit. Odhoďme malicherné spory minulosti, vstupme spolu na velkou cestu, zničme minulou špatnost a mysleme na dlouhou budoucnost, ať lidé našich dvou zemí jsou jako děti jedné rodiny. A všechen početný lid, jakož i ryby a želvy dole a létající ptáci nahoře a vše, co se plazí a co dýše i co se hemží, bude žít v míru a prospěchu a vystříhá se nebezpečí a utrpení.“ (Citováno ze S’-ma Čchienovy Knihy vrchních císařů, stěžejního díla čínské historiografie, v překladu Olgy Lomové a Timotea Pokory, pozn. red.)