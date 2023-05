„Měl jsem pocit, že jsem to podělal.“ Tři deváťáci líčí stres a frustraci po neúspěchu u zkoušek

Patnáctiletá Eliška se hlásila na dvě pražská gymnázia. Před několika lety jí na vážnou nemoc zemřel otec, i proto má dívka na rozdíl od řady vrstevníků už teď sen, co by chtěla v budoucnu studovat – lékařskou fakultu.

Ani jedno z gymnázií ale nevyšlo. Eliška se sice dobře učí, je dokonce bilingvní, v České republice ale žije s matkou a dvěma sourozenci teprve dva roky. Psanou češtinu pořád ještě úplně nedohnala, výjimka z přijímacích zkoušek z češtiny se jí však už netýká, v zemi je totiž déle než rok.

„Je to takové deprimující. Věnovala jsem přípravě víc než půl roku opravdu hodně času, nemohla jsem nikam chodit, připravovala jsem se, a teď nevím, co bude,“ popisuje Eliška. „Nejhorší je asi fakt, že se musím vzdát toho, co jsem chtěla,“ dodává.

S matkou nyní hledá jakékoliv možnosti druhých kol přijímaček.

„Je to fakt stres, protože hodně škol je placených, nemůžeme si to dovolit. Mám dvě sestry, máma je s námi sama. Jsou tady i školy, které se neplatí, jenomže tam se v druhém kole hlásí do jedné třídy přes tisíc lidí, do jiné přes pět set,“ líčí.

Nejhorší je podle Elišky nejistota, co bude dál.

„Bojím se, že