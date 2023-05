Svoboda pro žháře z Vítkova a kompromisní povaha spravedlnosti

Před čtrnácti lety se čtyři mladí muži rozhodli zabíjet. Nepoháněla je vášeň nebo touha po odplatě, ale nenávist motivovaná neonacistickou ideologií. Hodili zápalné lahve do domku, ve kterém spala romská rodina. Nechtěli ty lidi vystrašit, chtěli je zavraždit. Naštěstí se jim to nepovedlo. I tak jim ale strašně ublížili, nejvíc dvouleté holčičce, po útoku měla popáleniny na osmdesáti procentech těla. Byli dopadeni, za zločin, který právem vyvolal mimořádnou pozornost, tvrdě potrestáni. Dva z nich dostali dvacetiletý trest, druzí dva dvaadvacetiletý.

Po třinácti letech ve vězení požádali dva z útočníků o podmínečné propuštění a soud jim vyhověl. Dost dobře ani nemohl jinak – dobře se chovali, litovali svého zločinu. Odseděli si třináct let, což je v kontextu českého trestního práva hodně. Liteře zákona bylo, zdá se, učiněno zadost. I tak se ale o kauze propuštěných žhářů z Vítkova hodně psalo. To, že jsou na svobodě, mnoho lidí – a především oběti jejich zločinu – vnímají jako hluboce nespravedlivé. Jiní argumentují, že zločin je „stál“ třináct let volnosti, teď se mohou pokusit vybudovat si znovu normální život, třeba se jim to povede, třeba jednou budou žít, „jako kdyby se nic nestalo“.

Jejich oběť ale nikdy v plném slova smyslu na svobodě nebude, s následky jejich zločinu – viditelnými a skrytými – se bude vypořádávat celý život. Možnost podmínečného propuštění, osvobození od toho krutého údělu, pro ni neexistuje. Je tohle spravedlnost? Je třináct let za pokus o několikanásobnou vraždu z nenávisti dost? Dá se slovům o lítosti pachatelů věřit?

„Takže když si člověk přečte, že pachatelé svého činu litují, chovali se vzorně ve vězení a psycholog u nich našel dobré důvody k závěru, že se opravdu napravili, může tomu optimisticky věřit. Nebo si říct, že uniformy dozorců jsou tak nějak jedna z mála věcí, které může nacista za mřížemi opravdu respektovat. Že svého činu ti zmetci litují, je taky docela dobře možné, skoro s jistotou ale především proto, že se nechali chytit,“ podotkl k tomu Jindřich Šídlo na serveru Seznam Zprávy.

Jiná laťka pro žháře z Vítkova?

Jistě, nikdo nevidí do hlavy nebo srdce druhého, nikdo nemůže s jistotou říct, jestli ta lítost odsouzených žhářů byla skutečná. Zvlášť ne člověk jako já (nebo Jindřich Šídlo), který o tom s nimi nemluvil. A co je to vlastně skutečná lítost? Taková, která není nijak kontaminovaná touhou dostat se z vězení?

Je jistě možné, že by ti dva čerstvě propuštění žádnou lítost necítili, kdyby nebyli chyceni. Ale oni byli. Měli dost času přemýšlet o svých skutcích a jejich následcích. Nemohlo je to nějak proměnit? Nemůže být jejich náhled na svět a život jiný už jenom z toho důvodu, že jsou dnes o ty roky starší? A i kdyby jejich lítost v tuto chvíli opravdová byla, vydrží to tak i do doby, kdy už budou životu na svobodě uvyklí? Jsou napravení? A co to slovo vlastně označuje. Že už nebudou házet zápalné lahve do domů jiných lidí? To stačí? Že už nebudou nenávidět? Že si tu svou nenávist napříště nechají pro sebe? Že se po zbytek svých životů budou upřímně kát?

K práci komentátora v novinách patří hodnotit skutky a rozhodnutí jiných lidí, především těch veřejně činných. K rozhodnutí soudu o propuštění vítkovských žhářů můžu říct nanejvýš: že jsem velmi rád, že o takovýchto věcech rozhodovat nemusím.

Každý zločin, každá oběť, každý zločinec jsou jiní. A žhářský útok ve Vítkově byl výjimečný. Odpovídala tomu i výše trestu, vyměřeného i s ohledem na to, aby odradila pachatele případných dalších zločinů z nenávisti. Tu výjimečnost neztratil ani po čtrnácti letech.

Proto se vede debata o jeho společenském kontextu, o způsobu, jímž propuštění dvou z jeho pachatelů vnímá romská komunita. Proto se dnes připomíná osud jeho obětí a média přinášejí jejich zděšená a pobouřená slova (je jistě špatně, že se o propuštění dvou pachatelů rodina dozvěděla ze sdělovacích prostředků). Je ale otázka, jestli by se ta výjimečnost měla nějak promítnout i do posuzování žádosti o podmínečné propuštění po uplynutí dvou třetin dlouhého trestu. Jestli by žháři z Vítkova měli mít – třeba ve srovnání s jinými odsouzenými na podobně dlouhou dobu – jaksi zvýšenou laťku.

Spravedlnost – alespoň v západním pojetí – je totiž také určitým způsobem nivelizující. Protože je založená na univerzálních principech, které by měly – alespoň teoreticky – platit pro všechny stejně. Často je zobrazovaná jako žena se zavázanýma očima a vahami v ruce. Nevidí, kdo před ní stojí, jenom pečlivě váží, fakta, svědectví pro a proti, výpovědi znalců. A pak se stejnou pečlivostí jménem společnosti vyměří trest. Viník jím projde, často se pak říká, že „splatil svůj dluh společnosti“. Tohle vnímání spravedlnosti může dospět až do jakési technokratické krajnosti, jež vnímá spravedlnost jako inženýrský úkon. V mechanismu společnosti došlo k závadě, je z něj proto potřeba odstranit vadnou součástku – zločince – a opravit ji. Až se tak stane, je možné vrátit ji do běžného provozu.

Trest jako zadostiučinění pro oběť?

Existuje ale ještě jiný ideál, jiná představa spravedlnosti. A to spravedlnosti vidící, která vnímá bolest těch, koho postihl zločin. A nechápe ho jako abstraktní dluh vůči abstraktní společnosti, ale především jako provinění vůči konkrétnímu člověku, oběti. Trest pro viníka v tomhle pojetí není jenom způsob nápravy, ale cesta k dosažení nějaké rovnováhy. Způsobil utrpení, bude trpět. Člověk zakládající si na své civilizovanosti může na takhle chápanou spravedlnost zahlížet, vnímá ji ale jinak, když se ho zločin dotkne.

Vidět trest ne jenom jako nutnou korekci, ale jako cosi majícího smysl samo o sobě, nacházet spravedlnost nebo katarzi v tom, že někdo trpí za to, že sám způsobil utrpení, se považuje za projev nějakého reziduálního divošství, atavismus, jenž bude jednou překonán. Touha po odplatě je ale velice lidská. Je něco jiného teoretizovat o smyslu spravedlnosti a potřebě dát provinivším se lidem druhou šanci, anebo si zkusit představit, co asi cítí člověk vůči někomu, kdo hodil zápalnou lahev do pokoje, ve kterém spalo jeho dítě. Kolik druhých šancí mu asi tak chce dát. Systém, spravedlnost si ale takovou citovost dovolit nemůže, nebo by aspoň neměl.

Lidská spravedlnost je nedokonalá, často se to připomíná. A taky že je. Nejenom proto, že ji uskutečňují lidé chybující, kteří mohou být vedeni všelijakými motivy. Že její systém může být v nějakém ohledu špatně nastavený – viz třeba případy skandálně nízkých trestů v případech sexuálního násilí, o nichž se v poslední době psalo. A i kdyby tohle všechno nebylo, je to svým způsobem kompromisní spravedlnost, která potřebuje vybalancovat protichůdné tlaky.

Měla by být slepá, ale taky by měla trochu vidět, přinést zadostiučinění obětem, ale zároveň nebýt nástrojem odplaty, ochránit společnost před zločinci a zároveň jim dát šanci k nápravě, být univerzální nadosobní i vnímavá vůči všem těm jednotlivým osobám, které před ni předstupují. Snažit se narovnat křivdy a zločiny, které už v plnosti napravit nejdou. Rodina, která se stala terčem vražedného útoku ve Vítkově, byla taky nějakým nenapravitelným způsobem poraněná. Vedle všech těch emotivních komentářů po propuštění dvou pachatelů by ale měla zaznít i otázka, jestli ta rodina třeba ze všeho nejvíc nepotřebuje pomoct. Respektive jak jsme ji s léčením jejího poranění pomáhali uplynulých čtrnáct let.

Dva z pachatelů neonacistickou ideologií motivovaného žhářského útoku ve Vítkově byli po třinácti letech propuštěni.

Vzbudilo to pobouřené reakce i ze strany obětí toho zločinu, jež dodnes nesou vážné následky.

Je možné vznášet otázku, jestli pachatelé výjimečného zločinu mají stejné šance jako jiní odsouzení. Ptát se, jestli bylo v tomhle případě spravedlnosti učiněno zadost.

Otevírá to ale i debatu o tom, jakou spravedlnost vlastně chceme.

