Změna přijímaček, zvýšení kapacit škol a delší povinná docházka. Ministr Bek představil pět klíčových priorit

Bekův plán má pět základních bodů. Mezi ně patří zvýšení kapacit systému, prodloužení školní docházky nebo posílení všeobecného středního vzdělávacího systému.

Podle nového ministra ale nejde o představy, u nichž by měl dojednanou podporu. „Není to hotový odsouhlasený plán, chci o tom přesvědčovat své partnery koaliční, chci o tom přesvědčovat sněmovní i mimosněmovní opozici,“ řekl Bek. Plán se podle něj dotýká horizontu deseti let.

První prioritou je