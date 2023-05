Ve službách státu, veřejnosti, či jen podnikání? Sto let hledání ideální role rozhlasového vysílání. A nyní i jeho raison d’etre

Seriál Přepište dějiny: Český rozhlas slaví sto let, zní v posledních dnech nejen z éteru. Není to ale věcně vzato celá pravda. Století uplynulo hlavně od chvíle, kdy se rozhlasové vlny tehdejšího Československa (reálně jen Prahy) rozezvučely pravidelně nabízeným vysíláním jako takovým. Nejde ještě nutně o vznik instituce Československého rozhlasu, od níž dnešní rádio veřejné služby odvozuje svou tradici. Slavit by tak měli de facto všichni, kteří dnes vysílají, což je poznámka mířená spíše k soukromým vysílatelům.