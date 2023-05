Držitelé autorských práv se snaží skladby vytvořené umělou inteligencí na internetu odstranit. Ale jejich boj je stejně nesmyslný, jako když se na konci 90. let snažili zakázat pirátský hudební software Napster.

Nové skladby Beatles, Nirvany nebo Oasis? Žádný problém. Sedm příkladů toho, co dnes umí umělá inteligence v hudbě

Bude umělá inteligence přínosem, nebo bude chtít vyhladit lidstvo jako ve filmech o Terminátorovi? Ponechme prozatím odpověď stranou a podívejme se, co všechno umělá inteligence dokázala v poslední době v pop music.

Debatu o jejím přínosu k hudbě a samotnému smyslu lidské kreativity odstartovala skladba Heart On My Sleeve – duet, ve kterém se (ne)potkali Drake a The Weeknd. K němu se přidalo album AISIS znějící jako nahrávka Oasis, kterou kapela nikdy nevydala, a internet je zaplaven tisícovkami skladeb různé kvality, které vytvořila právě AI.

Držitelé autorských práv se je snaží průběžně mazat, ale jejich úsilí je stejně nesmyslné, jako když se na konci 90. let snažili zakázat pirátský hudební software Napster. Je to boj, který nelze vyhrát. Vybrali jsme několik příkladů, které ukazují na různé současné možnosti umělé inteligence v pop music.

Drake AI – Heart On My Sleeve ft. The Weeknd AI

Různé hudební variace AI tu byly už dříve, ale málokdo si jich všiml. Teprve nyní, kdy probíhají diskuze o naší budoucnosti spojené s umělou inteligencí, upoutala pozornost skladba Heart On My Sleeve, kterou začátkem dubna zveřejnil někdo, kdo si říká Ghostwriter977. Protože v ní zazněly hlasy rappera Drakea a zpěváka The Weeknda, dvou nejoblíbenějších hudebníků planety, stala se přes noc populární, i když rychle vyšlo najevo, že jde o podvrh.

Po několika dnech zasáhl vlastník práv Universal Music a nechal píseň stáhnout z různých streamovacích platforem. A to i navzdory tomu, že