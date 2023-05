Patriot v Kyjevě zažil náročnou noc. Ukrajinci hlásí, že smetli z oblohy šest „nezničitelných“ kinžalů

Před týdnem plnila média zpráva o tom, že americký protiraketový systém MIM-104 Patriot zničil na Kyjev mířící pokročilou ruskou střelu Kinžal. Byl to přímý střet zbraní, na které ve Washingtonu i v Moskvě hodně spoléhají.

Dnes ráno oznámil náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj (jeho profil jsme před časem přinesli zde), že ukrajinská protivzdušná obrana za noc sestřelila šest Kinžalů.

Ještě jednou: šest.

K tomu devět řízených střel Kalibr odpalovaných z moře a tři další, které nebyly jednoznačně určené (ruský investigativní web Agenstvo tvrdí, že mohlo jít dokonce o jednu nebo více střel Iskander, zatím to ale nebylo možné potvrdit).

Hlavní otázky jsou nyní dvě: Je to pravda? A pokud ano, co to znamená?

Je to pravda?

Platí, že i ukrajinská armáda pouští do éteru jen ty informace, které napomáhají jejímu celkovému válečnému cíli. Když například před týdnem přišly první zprávy o sestřelení Kinžalu, armáda to obratem popřela. Potvrdila to až další den.

Je také třeba brát v potaz, že útoky vyšším množstvím Kinžalů jsou zcela vzácné. Veřejně se mluvilo o dvou řízených střelách loni v březnu, třech v květnu vyslaných na Oděsu a šesti letos v lednu. Nebudou to nejspíš úplná data, ale ukazuje to, že tato z letadel odpalovaná ruská střela, v podstatě modifikovaný Iskander, je vzácnou zbraní.

Platí ale také to, že Ukrajinci nebývají přistiženi, že by