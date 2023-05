Válkův zákon, který má v Česku zachránit léky, čelí kritice ze všech stran

Ještě do letních prázdnin chce ministerstvo zdravotnictví předložit poslancům novelu zákona o léčivech. Ta podle šéfa resortu zajistí, že už lidé nebudou marně shánět potřebné léky.

Farmaceutické firmy by nově byly povinné držet zásoby některých nedostatkových léků po dobu až dvou měsíců. Do systému rezervních zásob by mohlo spadnout až šest tisíc různých léčiv.

Válek tvrdí, že změna se nebude líbit nejen firmám, ale ani „koupeným“ poslancům.

„Legislativa, kterou teď budeme předkládat do Poslanecké sněmovny – doufám, že v červnu –, jasně ukáže, který z poslanců je na výplatních listinách farmaprůmyslu a který chce pomoci občanům. Ti, kteří ji nepodpoří, jsou ti, kteří jsou na výplatních listinách farmaprůmyslu,“ řekl ministr 7. května v České televizi.

Opoziční zákonodárci ještě neví, jak se k návrhu postaví. „Zatím to vypadá, že je to spíše hra na řešení. Celkově mi změny přijdou jako hádka farmaceutických lobbistů na ministerstvu a vně ministerstva,“ říká člen zdravotního výboru Kamal Farhan (ANO).

„Pro novelu budu hlasovat, pokud bude racionálně připravena. Řešení ale musí být komplexní,“ dodává další člen výboru Jiří Mašek (ANO).

Léky do lékáren „na příděl“

Lékárníci namítají, že novela by mohla přístup pacientů k lékům naopak zkomplikovat. Lékárny by už totiž nemohly objednávat přípravky podle skutečné poptávky pacientů, ale