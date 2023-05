Vymysleli jsme to dokonale: jeden nejí a druhý nespí. Jak jsme i přes svítící kontrolku zdolali Vltava Run

Československý tým Deníku N a Denníku N se o víkendu vydal na běžecký štafetový závod Vltava Run ze Šumavy do Prahy. Ve dvou dodávkách i po svých jsme absolvovali všech 36 úseků až do cíle – s bolavýma nohama, unavení, ale šťastní, že se to povedlo.