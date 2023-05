Bez ČSSD by nešla složit sněmovní většina, vládní koalici ale voliči neopouští, ukazují data

Vládní koalice ani opozice by podle aktuálního volebního modelu nezískala ve Sněmovně většinu, ukazují data Kantar CZ pro Českou televizi. Díky hypotetickému zisku devíti poslanců by se významným povolebním hráčem stali sociální demokraté. Podrobnější pohled ukazuje, že nejde o zásadní zlom, ale o potvrzení důležitého momentu, který se do české politiky v posledních letech stále vrací.