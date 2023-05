Dnešní dění vybral a okomentoval Ondřej Štindl

Válečný influencer Prigožin

Šéf zlopověstných vagnerovců Jevgenij Prigožin podle deníku Washington Post nabízel ukrajinskému velení předání informací o ruských pozicích ve městě Bachmut, o něž se už dlouho vedou tvrdé boje. Zní to naprosto šíleně. A zároveň to nevybočuje z mezí Prigožinových „výstupů“ z poslední doby; odpovídá to míře choré absurdity ruské války. Stejně jako všechna ta videa, v nichž Prigožin zuřivou dikcí muže rozpadajícího se v přímém přenosu řve do kamery svoje vzkazy Kremlu.

Chápu, že pohled na to může někomu přinést potměšilé uspokojení. Někdo