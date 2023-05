Rusové jsou ve stresu. Ukrajinci je nutí hýbat vojsky a pak je překvapí velkou ofenzivou, hodnotí analytik

Co znamenají ukrajinské zisky u Bachmutu, kdo o víkendu sestřelil čtyři ruské letouny a začala už ukrajinská ofenziva? Odpovídá finský vojenský analytik a vojenský historik Emil Kastehelmi, který válku na Ukrajině sleduje.

Rusy v pátek zachvátila panika, když je začala ukrajinská armáda vytlačovat z okolí Bachmutu. Začalo se horlivě diskutovat o tom, zda to je začátek plánované velké protiofenzivy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj říkal, že ještě není. Ukrajinci prý ještě čekají na dodávky těžké techniky.

„Také se zdá, že stále probíhá trénink některých brigád, takže síly, které Ukrajina pro tuto ofenzivu chystá, ještě nejsou připraveny,“ řekl v rozhovoru finský vojenský analytik a vojenský historik Emil Kastehelmi, který se svým týmem prostřednictvím dat z otevřených zdrojů analyzuje situaci na Ukrajině a postupy armád zaznamenává v interaktivní mapě.

Rusové jsou podle něj ve stresu. „Vykopali stovky a stovky kilometrů zákopů a překážek pro tanky od Chersonu po hranice v Luhanské oblasti, věnovali tomu spoustu času, a dokonce opevnili i rusko-ukrajinskou hranici,“ řekl. „Nemyslím si, že jsme v moderních dějinách války viděli něco podobného.“

Ukrajinci podle něj nyní sondovacími útoky testují své schopnosti a zároveň nutí ruskou armádu přesouvat síly z místa na místo, protože oni útočí na více úsecích fronty.

S Emilem Kastehelmim jsme mimo jiné v rozhovoru rozebrali:

co se děje v Bachmutu a co jsou sondovací útoky;

jak je na ofenzivu připravena ukrajinská armáda a s čím má největší problémy;

jakou obranu připravují Rusové a co pro ně znamená, když je Ukrajina nutí koncentrovat síly v Bachmutu;

kdo má s ohledem na geografické podmínky lepší pozice;

čím obvykle začínají ofenzivy a jak probíhají;

jaká má očekávání od této ukrajinské ofenzivy on a zda Ukrajina může osvobodit všechna svá území.

V pátek se začalo horlivě diskutovat o tom, zda nezačala plánovaná ukrajinská protiofenziva, když se Ukrajincům podařilo získat území kolem Bachmutu a Rusové začali panikařit. Prezident Zelenskyj to popřel s tím, že potřebují více času. Co se tedy kolem Bachmutu děje? Jsou to jakési zkoušky ze strany Ukrajiny?

Ano, před skutečnou protiofenzivou Ukrajina spouští sérii