Noviny nejsou společensky důležité, tvrdí vláda. Pojďme dokázat, že se mýlí

Vážení a milí přátelé,

nejspíš už víte, že vláda oznámila plán zvýšit daň z přidané hodnoty pro noviny z 10 % na 21 %. Jestli se tak stane, budeme mít zase o jednu starost navíc. Budeme rádi, když nás v tom nenecháte a svým předplatným dáte najevo, že noviny považujete za společensky důležité. Na rozdíl od představitelů vlády.

Protože na oznámeném zvýšení DPH pro noviny není nejhorší to, že k němu má dojít. Ano, je to další klacek pod nohama od české vlády, který v poslední době musíme překonávat. Tím prvním byla špatně provedená novela autorského zákona, která poskytla globálním hráčům výmluvu, proč osekat odkazy na mediální obsah, což má i finanční dopady. Dlužno říci, že některá média si to přála, přestože to byl od začátku nesmysl, jak se ostatně potvrdilo.

Nejhorší není ani to, že se má lišit sazba pro noviny (21 %) a sazba pro časopisy (12 %), když ani není zákonem definován rozdíl mezi nimi, takže místo zjednodušování se zavádí zase jen další zmatek (až dosud byla sazba pro všechen tisk 10 %).

Nejhorší není ani fakt, že se Česko v tomto ohledu stane bezprecedentním evropským rekordmanem, protože zatím nejvyšší sazba na noviny je v evropských zemích 12 %, takže zase objevujeme naši vlastní nesmyslnou cestu. A vytváří se tak situace, kdy slova o úplném konci tištěných novin vůbec nejsou planou výhrůžkou, protože náklady distribuce samy o sobě prudce rostou a unést je bude čím dál složitější i bez daňových změn.

Tím úplně nejhorším je skutečnost, že česká vláda svůj krok doprovodila rétorikou, která ji usvědčuje z naprostého ignorantství vůči významu novinařiny a svobodných médií pro demokratický vývoj země.

Timothy Snyder ve své známé knize Tyranie: 20 lekcí z 20. století vidí v médiích klíčovou součást zdravého stavu společnosti. V lekci číslo 11 doporučuje: „Předplať si tištěná média – podpoříš investigativní žurnalistiku.“ Vidí v tom cestu, jak snižovat riziko, že mocným bez pozornosti veřejnosti projde to, co by jim projít nemělo.

Rozvinuté demokracie si většinou uvědomují, že nezávislá média tvoří zásadní pilíř demokratického fungování země, že přispívají k větší informovanosti občanů i k jejich větší odolnosti vůči dezinformacím, k větší transparentnosti moci a ke kontrole jejího zneužívání. Média se v takových zemích těší podpoře, například právě prostřednictvím nižší, nebo dokonce nulové daně z přidané hodnoty. Proč právě takto? Protože tím stát dává najevo, že média či kultura nejsou klasické zboží, ale veřejný zájem.

Zdálo by se, že česká vláda si je (na rozdíl od své předchůdkyně) hodnoty nezávislých médií také vědoma. Ostatně premiér Fiala několikrát ještě během tohoto roku tvrdil, že vláda DPH na knihy a noviny zvedat nebude, protože nechce ohrozit nezávislou novinařinu a vzdělanost. Dokonce to označil za slib. Stačilo pár týdnů a sliby jsou zapomenuty – ohrožení nezávislé novinařiny už asi přestalo vadit.

Ministr financí Zbyněk Stanjura při oznámení zvýšení daně z přidané hodnoty pro noviny neměl problém zahlásit, že noviny podle něj nejsou společensky prospěšná věc. Udivující je, jak malé pohoršení takový postoj vyvolal, ačkoliv jasně dokazuje, že není velkého rozdílu ve vnímání hodnoty novinářské profese napříč politickými stranami, od těch demokratických po antisystémové.

Pod takovou optikou se médiím zvyšují daně snadno. Rozhodně snadněji než vinařům pečujícím o společensky prospěšné vinice na jižní Moravě. A ještě to ministr doprovodil lunatickým zdůvodněním, že časopisy budou proti novinám v nižší sazbě daně kvůli vědeckým časopisům, které prý nelze odlišit od těch ostatních.

Tradiční tištěné deníky čelí setrvalému poklesu zájmu čtenářů (zhruba o 10 % ročně), což zvyšuje jednotkové náklady na distribuci předplatného, které i bez toho rostou z důvodu dalších externích faktorů. Plakat nad nimi s přílišnou srdceryvností netřeba, ostatně dříve či později jejich konec stejně přijde a navíc velká část z nich je v rukou oligarchů, kteří si jimi hlídají či propagují své zájmy, včetně bývalého premiéra Babiše.

Změna DPH konec tištěných novin dramaticky urychlí. V roce 2010 se internetem šířila předpověď toho, kdy v jednotlivých zemích dojde ke konci papírových novin (viz úvodní obrázek textu). U Česka svítil letopočet 2024. Zdá se, že se ho vláda na poslední chvíli rozhodla stihnout a může jí to vyjít. Nejspíš na to doplatí ti lidé, kteří nejsou schopní nebo ochotní číst informace v digitální podobě. Takových není vůbec málo, zvláště ze starší generace, řada z nich nám to osobně potvrzovala teď u našeho stánku na Světě knihy.

Některé tituly v tištěné podobě zaniknou, ustát to budou moci jen ty nejbohatší firmy s nejbohatšími vlastníky v zádech, kteří si je ještě budou moci dovolit dotovat z jiných než novinářských důvodů. A možná ani ty ne, protože zkolabuje distribuce jako celek. Že se při tom nevybere vyšší suma ze zvýšené DPH, je prakticky jisté.

Ovšem tato konkrétní změna nebude mít dopad jenom na noviny jako takové, oslabení distribuce se dotkne i časopisů, ale především, a to se v současné diskuzi úplně přehlíží, dopadne i na digitální předplatné, jehož daň je od papírové verze odvozená. Pokud ministr Stanjura tvrdí, že toto rozhodnutí nezávislé novinařině neublíží, pak musím odpovědně konstatovat, že v případě Deníku N to není pravda. Rozdíl bude znamenat několik milionů korun ročně, což je v našem případě velký zásah.

Takže je to zase na nás a na vás, našich čtenářích a předplatitelích. Jedině vy můžete dokázat, že se vláda mýlí, když tvrdí, že noviny nejsou společensky důležitá věc. Dokud budeme důležití pro vás, žádné zvýšení daní nás nerozhází. Potvrdit to můžete tak, že si nás předplatíte nebo předplatné prodloužíte. Velice děkujeme také všem, kteří nám při platbě předplatného posílají i nemalé finanční dary, moc si toho vážíme.

Předplatné, než nás vláda donutí ho zdražit, teď pořídíte ještě za sníženou DPH a v tomto týdnu navíc se slevou 20 %, kterou ovšem nemusíte využít, pokud nám chcete pomoci víc 🙂 Naše předplatné můžete také darovat, můžete nás doporučit svým přátelům, cokoliv z toho nám pomůže.

My vám na oplátku slibujeme, že nepolevíme a postaráme se o to, aby si naši důležitost pro zdravý vývoj této země musela uvědomovat každá vláda, ať o to stojí, nebo ne.

Děkujeme, že jste v tom s námi.

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství