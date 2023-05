Taková normální pieta. Po letech ostudy se u koncentračního tábora v Letech sešli nejvyšší čeští politici

Osmdesát let od likvidace koncentračního tábora v Letech u Písku a zavraždění většiny letských vězňů v Osvětimi přijel na pietní akt prezident Česka Petr Pavel. Dvacet osm let po Václavu Havlovi. Zdá se, že se česká politická elita začala chovat k pietě svých občanů tak, jak to dělá civilizovaná společnost. S úctou a důstojností. Třicet let mezinárodní ostudy s chrochtajícími vepři na místě utrpení patnácti stovek Romů je snad u konce.