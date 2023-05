„Mohli bychom se ještě pokusit zrušit nějaké úřady.“ Stanjura vysvětluje vládní úsporný balíček

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Čím se bude lišit daňové zatížení v roce 2024 a 2025?

Proč na tiskové konferenci sám neprezentoval změnu daňové progrese?

Jak to bude s dotacemi na obnovitelné zdroje?

A může se ještě změnit zařazení novin a časopisů u DPH?

Několikrát jste dnes na ideové konferenci deklaroval, že jste připravený konsolidační balíček detailně vysvětlovat. Proč tedy nechcete říct, jaké konkrétní dotace se budou škrtat v rámci šetření výdajů?

Vím, kolik se bude škrtat jednotlivým rezortům, jaký objem a především jaký typ dotací. Nemám ale seznam všech dotačních titulů, který bych dnes tajil. Každý ministr či ministryně to musí zpracovat. Známo to bude nejpozději v okamžiku, kdy vláda schválí návrh státního rozpočtu na příští rok, tedy nejpozději do konce září. Tam bude jasné, které dotační tituly budou zachovány a v jakém objemu.

Důležité je, že všichni členové vlády souhlasili s úkolem, o kolik mají ve svém rezortu snížit dotace na příští rok.

Zaujal mě mimo jiné škrt dotací ve výši dvou miliard korun na ministerstvu školství. Pochopila jsem správně, že je chcete nahradit unijními dotacemi? Ty ale mívají velmi často konkrétní zacílení, příkladem je, když chtělo ministerstvo použít unijní fondy na chybějící peníze do takzvaného ONIV, tedy na ostatní neinvestiční výdaje, ze kterých se ale platí i náhrady mezd. A to z unijních fondů nelze.

S tím naprosto souhlasím, přece nemůžeme brát evropské dotační tituly na mzdové náklady. Je správně, že je tam zacílení například na digitalizaci nebo jinou oblast. Vy jste ten dotaz postavila správně. Často dublujeme evropské programy národními. To mi přijde zbytečné.

V příštích letech před námi leží příležitost vyčerpat a přinést do České republiky do roku 2027 něco mezi 900 miliardami až 1,2 bilionu korun, odhady se liší. Tam soustřeďme pozornost.

To tedy znamená, že škrtnuté dotace ve školství budou alespoň částečně nahrazeny unijními fondy?

Předpokládám, že s tím přijde pan ministr (Mikuláš) Bek, on s tou částkou souhlasí. Je to člověk, který se v oblasti vysokého školství pohybuje celou profesní kariéru. Bezesporu ví, o čem to je, a bezesporu najde řešení.

Riziko soudu či arbitráže

Řeší se také dotační tituly na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde by se měly škrtat či zmenšovat objemy dotací na obnovitelné zdroje (OZE). To by ale přece měla být jedna z našich priorit, máme klimatické cíle v rámci celé EU, navíc investice do OZE se v rámci budoucí struktury ekonomiky vyplatí i podle ekonomů.

Evropské programy na investice v OZE prostě existují a budou existovat. Míříme na problematické provozní dotace, zejména