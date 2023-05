Podcenili jsme brutalitu režimu. Lukašenka drží i podpora Kremlu, říká běloruská lídryně Cichanouskaja

Svjatlana Cichanouskaja kandidovala na běloruskou prezidentku místo svého uvězněného manžela, nakonec ji podle nezávislých odhadů podpořila velká část voličů. Volby však opět zmanipuloval režim Alexandra Lukašenka a Cichanouskaja byla násilím donucena k emigraci. V rozhovoru s Deníkem N prozradila, co se stane s Běloruskem, pokud budou na jeho území rozmístěny jaderné zbraně, jak se Lukašenkovi podařilo udržet u moci při protestech v roce 2020 nebo zda by jeho režim padl v případě zhroucení diktatury v Rusku.

Jakou hrozbu představuje pro Bělorusko případné rozmístění jaderných zbraní na jeho území?

Dříve než na tuto otázku odpovím, ráda bych uvedla, že Bělorusové jsou kategoricky proti rozmísťování jaderných zbraní v naší zemi. Uvědomujeme si, že tím chce Rusko upevnit svou přítomnost v Bělorusku, protože pak by bylo i po změnách v naší zemi velmi obtížné se těchto jaderných zbraní zbavit a Rusko si může nárokovat svou přítomnost k jejich obsluze. Proto již nyní vyzýváme mezinárodní společenství, aby tomu věnovalo pozornost a všemi možnými i nemožnými prostředky tomuto rozmístění zabránilo. Lukašenkova propaganda se chvástá, že jaderné zbraně budou deštníkem, který zabrání ostatním zemím Bělorusko ohrožovat. Nás ale nikdo neohrožuje, to jsou jeho pohádky. A to, že z naší země dělá terč, je očividné.

A nyní – navzdory tomu, jak obtížné je do Běloruska doručit nějaký apel – se stejně snažíme vysvětlovat, jaké důsledky může mít předání jaderných zbraní do rukou nekompetentních lidí. Všichni si pamatují černobylskou katastrofu a my tu máme Astravěckou jadernou elektrárnu, která střídavě funguje a nefunguje a nedaří se ji pořádně spustit.

Povolením rozmístit jaderné zbraně Lukašenko zrazuje naši suverenitu, aby se udržel u moci. Aby získal Putinovu podporu, jde proti ústavě, a už dlouhodobě jde proti lidu.

Nyní 26. dubna se na celém světě konalo shromáždění Černobylská cesta k uctění památky obětí černobylské katastrofy. Letos se konalo pod heslem „NE jaderným zbraním v Bělorusku!“. V různých zemích naši Bělorusové pořádali shromáždění proti rozmísťování jaderných zbraní a já doufám, že se západní země zachovají razantně. Musí přijmout preventivní sankce proti Lukašenkovi a Rusku, aby se zvýšila ráznost takového kroku, aby každý pochopil, jaké to může mít následky. My všichni v Bělorusku víme, že jaderné zbraně jsou Lukašenkovým snem, vždycky je chtěl mít, a teď se ani mezi sebou navzájem nedokážou dohodnout, kdo bude zbraně v Bělorusku kontrolovat. Putin říká, že ruská strana, Lukašenko říká, že on, ale stejně budou trpět lidé.

Dokážou sankce samy o sobě zastavit rozmísťování jaderných zbraní?

Této problematice není věnována pozornost, kterou si zaslouží. Někteří říkají, že se jedná o blafování, že Bělorusko není připraveno tyto zbraně přijmout. Ale vše se děje pod takovým stupněm utajení, že