Festival Pop Messe přidává nová jména! Do Brna dorazí Spiritualized, Tommy Cash, Kokoko!, Mareux, Gilla Band, Kode9, Berlin Manson, Kalle a mnoho dalších

„Jsme nadšení, že máme pro letošní ročník opět žánrově pestrý a bohatý line-up a že můžeme náš stávající program obohatit o další umělce, a to od hudebních legend Spiritualized přes návrat Tommyho Cashe až po budoucí hvězdy, jako jsou Mareux, Kokoko!, Gilla Band, Tim Reaper, Berlin Manson, Fvck Kvlt, Kalle a další. Pop Messe 2023 bude nabité skvělou hudbou napříč žánry. Na své si přijdou příznivci elektra, stejně jako kytarové hudby nebo hip hopu,“ říká dramaturg festivalu Tomáš Kelar a dodává: „Jednou z důležitých věcí, které Pop Messe odlišují, je naše snaha představit širokou škálu hudebních stylů a žánrů. Věříme, že hudba má sílu spojovat, a těšíme se, jaká spojení, zážitky a přátelství vzniknou letos.“

Festival Pop Messe nabídne v posledním červencovém víkendu to nejlepší ze současné zahraniční a tuzemské popové scény. Spiritualized, anglická space rocková kapela, potěší mimo dalších žánrů i fanoušky psychedelické a country rockové hudby, zatímco Tommy Cash předvede svůj audiovizuální rapový kabaret. Kokoko! lákají na taneční DIY analogové beaty okořeněné středoafrickou vlnou, Američan Mareux zaujme osmdesátkovým dark synthpopem prodchnutým gotickou romantikou a irští Gilla band rozvášní fanoušky živým industriálním noise rockovým důrazem. Na Pop Messe 2023 zavítá i Clark, britský král inteligentní elektronické hudby (IDM) a česká indie-popová skupina Sunnbrella se zvukem osmdesátek a devadesátek. Prostor dostanou také intimnější tělesa, jako je čerstvě Andělem oceněné táborské duo Kalle Davida a Veroniky Zemanových, které doplní Jiří Bendl, bubeník Manon Meurt, dále slovenští Berlin Manson, Fvck Kvlt a charismatický romantik Lazer Viking.

Kromě oznámení nových jmen zahajuje Pop Messe prodej jednodenních vstupenek. „Pro ty, kdo nemají čas být na festivalu oba dva dny, máme připraveny jednodenní vstupenky. Je pro nás důležité, aby festivalovou atmosféru mohl zažít každý, kdo po tom touží, a doufáme, že díky téhle nové možnosti bude Pop Messe pro mnohé dostupnější,“ dodává Kelar.

Stejně jako loni mají návštěvníci dvoudenní akce pod otevřeným nebem možnost využít pohodlné a cenově dostupné ubytování na kolejích Mendelovy univerzity v Brně. Koleje leží v blízkosti festivalového areálu a bude k nim zajištěna kyvadlová doprava. Dalším bonusem k zakoupené jednodenní či dvoudenní vstupence je 30% sleva na koupaliště v brněnských Zábrdovicích. Pop Messe letos pokračuje také v úspěšné spolupráci s Lesy města Brna a za každou zakoupenou vstupenku zasadí strom. Každý návštěvník tak svou účastí přispívá k obnově přírody a výsadbě lesa.

Festival Pop Messe, který žánrově posouvá obecně vžitý pojem „pop“, se uskuteční v okolí bývalého stadionu Za Lužánkami a v přiléhajících prostorách Bobycentra. Kromě nově oznámených umělců na něj zavítají také již dříve oznámené hvězdy jako Young Fathers, Hudson Mohawke, Max Cooper, Lankum, Panda Bear and Sonic Boom, Annet X, Ventolin a mnoho dalších. Dvoudenní i jednodenní vstupenky lze koupit na popmesse.cz.

Aktuální line-up:

58G (CZ)

ANNET X & CHAMPION SOUND (CZ)

BERLIN MANSON (SK)

CLARK (UK)

DOS MONOS (JP)

DLINA VOLNY (BY)

FVCK KVLT (SK)

FYIELD (IS/CZ)

GILLA BAND (IE)

GROVE (UK)

HELENA HAUF (DE)

HUDSON MOHAWKE (UK)

KALLE (CZ)

KODE9 b2b TIM REAPER (UK)

KOKOKO! (CG)

LANKUM (IE)

LAZER VIKING (CZ)

MAX COOPER (UK)

MAREUX (US)

PANDA BEAR & SONIC BOOM (US &UK)

PARTA VYNIKAJÍCÍCH LIDÍ (CZ)

PAST (CZ)

SKIN ON SKIN (AU)

SNAPPED ANKLES (UK)

SPIRITUALIZED (UK)

SUNNBRELLA (CZ/UK)

TOMMY CASH (EE)

YOUNG FATHERS (UK)

Brzy budou následovat další.

Vyberte z newsletterů Deníku N sobě na míru Zpravodajská Pointa N, vědecký Částečný součet, páteční Výběr šéfredaktora, kulturní live!, Česká inteligence 20. století od Pavla Kosatíka, nový newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce nebo sledování jednotlivých autorů a témat. Ihned po vydání přímo do vaší e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru.