Vývoj bojů (442. den): Rusko zachvátila panika z ukrajinské ofenzivy, u Bachmutu se situace obrací

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za čtvrtek 11. května. Situace na některých místech již může být jiná.

Hysterii musel krotit Kreml, Rusové už vidí začátek ofenzivy a bojí se jí. Panika na ruském internetu ve čtvrtek večer připomínala dny slavných porážek u Izjumu a Chersonu. Různé účty vojenských blogerů, ale i články zpravodajských portálů informovaly o sérii ukrajinských útoků a průniků na mnoha místech fronty.

Atmosféra byla tak dusná, že moskevské ministerstvo obrany muselo před jedenáctou hodinou večer našeho času vydat zprávu, že situace je pod kontrolou.

Zprávy hlásily ukrajinské útoky po celém bojišti. Jedna tvrdila, že se střílí v Nové Kachovce a ukrajinská plavidla se soustřeďují na Dněpr. To by znamenalo pokus o překročení řeky severně od Chersonu a útok směrem na Krym.

Další referovaly o ukrajinských útocích v Záporožské oblasti, které by mířily na Melitopol a pobřeží Azovského moře. Zmíněn byl také Vuhledar dále na východ. Pak se ruské obavy zvedly na sever směrem k Horlivce (útok na ni by znamenal, že cílem je i Doněck). Nevyhnutelně se zastavily u Bachmutu a skončily až na ruském území. Protože údajně na obchvatu Charkova stojí dlouhé kolony ukrajinské techniky připravené zaútočit na Belgorod na ruském území.

Některé informace šly do takových detailů, že Ukrajinci útočili v malých rychlých skupinách se třemi až čtyřmi tanky, což je taktika, jakou použili u Izjumu. Kdyby se ukrajinská armáda snažila vyvolat hysterii záměrně, nevypadalo by to jinak.

Na mnoha z těchto míst se skutečně bojovalo, u jiných to internet spíše přeháněl. Nejvážněji to pro Rusy vypadá právě teď u