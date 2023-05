Ruský historik Medvěděv: Pro Putina je to třetí světová válka a Ukrajina je jen testovací kolo

Je válka proti Ukrajině Putinova válka, nebo válka ruská? „Představte si lavinu,“ začal vysvětlovat ruský historik, spisovatel a profesor Sergej Medvěděv v diskuzi organizované vídeňským Fórem pro žurnalistiku a média FJUM.

„V horách už týdny sněží a ze štítu visí nad údolím masa sněhu. Potom stačí, aby přišla jedna událost nebo člověk, jeden hloupý lyžař, který lavinu spustí. Byla tam i bez něj, budovala ji síla přírody, ale bylo její spuštění nevyhnutelné? Nebylo, ale spustila se. Stačil k tomu jeden člověk.“

Odpověď na otázku je podle Medvěděva důležitá pro nastavení procesu obnovy po válce. K tomu, aby přestalo být hrozbou, podle něj nestačí Rusko jen deputinizovat. Je třeba ho také denacifikovat, deimperializovat, denuklearizovat a také „odmoskvit“.

A zajímat by to mělo všechny země, protože toto není válka o Ukrajinu. „V Putinově hlavě je to třetí světová válka, na kterou se připravoval minimálně patnáct let,“ říká Medvěděv.

„Ukrajina je jen začátek, je to jen testovací kolo pro velkou ruskou konfrontaci se Západem. Jde o nový světový řád,“ míní ruský historik.

Rusko neumí svět budovat, ale umí ho ničit

Válka proti Ukrajině je podle Medvěděva „vrytá hluboko v logice ruské historie a Putinova státu“.

„Není to jen válka imperialistického dědictví,“ řekl. „Není to postkoloniální válka ruského hněvu a geopolitický zábor území. Pro Rusko je toto světová válka,“ dodal s tím, že Putin se na ni připravoval