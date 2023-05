Hnědouhelná elektrárna Chvaletice je připravená zastavit provoz, když nedostane emisní výjimku od kraje

Hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice spadající do skupiny Pavla Tykače čeká nové řízení o ekologických limitech. Pardubický kraj musí do 22. května rozhodnout, zda je splňuje. Lze přitom předpokládat, že stanovená pravidla stejně jako v minulosti nesplní. Bude tak mít v podstatě jen dvě možnosti. Odvolat se, nebo provoz zastavit. I s druhou variantou vedení akciové společnosti Elektrárna Chvaletice podle svého vyjádření pro Deník N počítá.

Východočeská elektrárna Chvaletice dlouhodobě nesplňuje emisní limity pro vypouštění zdraví škodlivých látek do ovzduší. K provozu tak potřebuje získat výjimku od státu.

Zařízení patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače ale potřebné povolení dosud nezískalo, respektive o něm úřady zatím definitivně nerozhodly. Už několik let totiž trvá série rozhodnutí, jejich rušení a odvolání.

O výjimce musí rozhodnout Pardubický kraj, pod který elektrárna spadá. Od ministerstva dostal podle zjištění Deníku N ultimátum, že musí rozhodnout do 22. května.

To ale samospráva, která už jednou řízení sama přerušila, zřejmě nestihne. Teprve minulý pátek totiž majiteli elektrárny odeslala zprávu o obnově řízení, ten má deset dní na převzetí a pak dalších patnáct dní na reakci. „Uděláme samozřejmě maximum, co je v našich silách, aby to rozhodnutí bylo vydáno v co nejkratší lhůtě,“ avizoval mluvčí kraje Dominik Barták.

Elektrárna Chvaletice je na nově nastalou situaci připravena reagovat i