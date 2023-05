Vláda zrušila EET a přišla o dvanáct miliard, teď těm samým podnikatelům zvýší daň, řekl Nacher v Aréně N

Na co se v podcastu také ptáme?

Mluvíme spolu krátce po vládní prezentaci. Shrňte prosím na úvod prvotní dojem z toho, co vláda představila.

Kdybych to měl hodnotit z hlediska uměleckého dojmu, tak bych dal pět hvězdiček nebo jedna minus, to byla dobře odvedená marketingová práce. Tiskovka trvala hodinu a půl. Já to na začátku stopoval, nějakých třicet devět minut byly obecné fráze a představení. Potom začali ti odborníci, to bylo také takové novum.

Pokud jde o samotný návrh, za mě je spíš důležité, co jsme se tam nedozvěděli, ne co jsme se dozvěděli. Zajímá mě, co bude v detailech, například přesuny v DPH. Vláda se pochlubila tím, že na knihy bude nulaprocentní DPH, což kvituju, ale vodné a stočné stoupne z deseti na dvanáct.



Když už jste začal s DPH, tak pojďme k ní. Vodné a stočné zůstane v nižší sazbě, ale ta se zvýší o dva procentní body. Potraviny zase naopak klesnou z patnácti na dvanáct. Můžeme se těšit na levnější potraviny?

V tomto případě si troufám říct, že trh je pružný jenom jedním směrem, a to určitě není směr spotřebitelský. Když jdou sazby nahoru, uvidí lidé zdražení v zásadě ihned. Když jdou sazby dolů, troufám si říct, že to spíš zůstane v maržích obchodníků. Konečný zákazník uvidí zdražování, ale moc neuvidí zlevňování. Takový je můj předpoklad vycházející z dosavadní praxe.

Ale vláda u vodného a stočného zřejmě ustoupila, protože původní plán uniklý z ministerstva financí počítal s tím, že skočí z deseti procent rovnou na základní sazbu jedenadvacet.

Jako první jsem říkal, že vláda vypouští balonky a že návrh, který unikl do médií, není myšlen vážně. Je to taktika, která má všechny na první dobrou naštvat. Dneska vlastně spousta kritiků může s úlevou říct: „Nedopadlo to nejhůř, mohlo být 21 procent – a ono je to jen dvanáct.“ Já tvrdím, že to od začátku nebylo myšleno vážně. Respektuju, že je to taktika, ale já jsem na to nenaskočil.

Největší snížení schodku by měly přinést úspory a tam chce vláda nejvíce omezit neinvestiční dotace firmám, dále pak šetřit na provozu státu a celkovém objemu platů státních zaměstnanců. Jsou ty priority podle vás správně nastavené?

Zajímá mě to, co na tiskovce nebylo, ne to, co bylo. Nevím, z čeho je složeno těch 55 miliard. Na jaké obory, oblasti, firmy to dopadne. Zajímají mě vnitřnosti, protože v tom je zakopaný pes. Je dobře, že se škrtají výjimky, ale zajímá mě, jaké výjimky to jsou, proč tam některé byly zachované. A stejně mě to zajímá i u dotací. Je to krok správným směrem, ale vzhledem k tomu, že člověk nezná detail, tak to nemůžu hodnotit.

Vláda vyšší sazbu daně z příjmu fyzických osob rozšiřuje i pro ty, kteří vydělávají trojnásobek, nikoliv až čtyřnásobek průměrné mzdy, a zvyšuje daň z nemovitostí, která i tak zůstane velmi hluboko pod průměrem vyspělých zemí. Neměla tady být odvážnější a vícepříjmové vrstvy zdanit víc?

Budu mluvit sám za sebe, nevím, jaký na to mají názor kolegové z hnutí ANO. Principiálně nejsem zastáncem vyššího zdanění majetku. I jako koaliční poslanec ANO jsem podporoval všechny pokusy o zrušení daně z převodu nemovitosti, což se v minulém volebním období napočtvrté podařilo.

Tady mi přijde pikantní – protože ODS, když byla v opozici, navrhovala a prosadila zrušení daně z převodu nemovitosti –, aby teď, když je ve vládě, navrhovala zvýšení daně z nemovitosti.

Poslední výrazný moment v té daňové sféře je zvýšení daně firem z 19 na 21 procent. Myslíte si, že by to mohlo vést k odchodům některých firem z Česka, jak se také ozvala nějaká varování?

To si nemyslím, to je přepálené stanovisko. Firmy si nakonec zvyknou. Tvrdím dvě věci: za prvé, že to je ze strany ODS porušení slibu, že nebudou zvyšovat daně.

Premiér Petr Fiala řekl, že ustoupit museli všichni, takže se to asi týkalo i ODS.

Je to i často o symbolech a zvýšit nebo snížit daň z příjmů je ta nejviditelnější věc. Je to vlajková loď. Tady je to za prvé porušení slibu ODS. A ta druhá věc je