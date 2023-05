Politická Pointa N: Co rozhodne o úspěchu vládního úsporného balíčku

Vládní koalice představila ve čtvrtek krátce před polednem dlouho očekávaný balíček konsolidace veřejných financí a také svou představu důchodové reformy. O tom, zda se kabinetu Petra Fialy podaří Česko dostat do formy, jak slibuje, spolurozhodne několik klíčových faktorů.

Vládní koktejl: škrty a daně

Hospodaření Česka se v posledních letech dostalo do velkých strukturálních problémů, každoroční schodky rozpočtu jsou dlouhodobě zcela neudržitelné. Jen do konce letošního dubna stát hospodařil s astronomickým deficitem 200 miliard korun.

Vládní koalice, jejíž přinejmenším jedna část má na strukturálních problémech svůj velký podíl, tak přišla se svými představami, jak zajistit lepší udržitelnost veřejných financí. Představila svůj konsolidační balíček, který má v příštím roce srazit deficit o zhruba 94 miliard korun a v roce 2025 o dalších asi 53 miliard.

Z pohledu vlády jde o jeden z klíčových návrhů, který v tomto volebním období předkládá. A to jak z ekonomického pohledu – tedy ve snaze zachránit státní finance před pádem do hlubin –, tak i toho politického. Právě politických aspektů návrhu je celá řada.

Krátce se ale zastavme alespoň u tří z nich, tedy –⁠ zda ho koalice dokáže protlačit Sněmovnou, jak ho prodá vlastním voličům a také jak rychle se povede realizovat.

1. Protlačení balíčku

Návrh, který koalice prezentovala, je zatím jakýmsi obrysem řešení. Část z něj (typicky zvyšování daní) totiž musí proběhnout skrze změnu zákonů, tedy klasickým kolečkem –⁠ vláda, Sněmovna, Senát, prezident.

Prozatím ale přesné legislativní parametry neznáme, stejně tak není jasné, jak přesně budou vypadat slibované škrty v národních dotacích. Koalice ve svých podkladech sice popisuje, o kolik peněz chce dotační výdaje ořezat, do konkrétních položek však nejde.

I tak je ale nepochybné, že do Sněmovny pošle zejména opatření na příjmové straně, což může projednávání rámovat jako prosté „zvyšování daní“. Opozice tak bude tento krok bezpochyby vykreslovat, ostatně již nyní mluví opatrně o tom, že jednání nemusí být vůbec hladké.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v podcastu Ptám se já řekl, že právě daňová opatření může hnutí ANO klidně i obstruovat. Spolu s hnutím SPD si opozice tuto techniku v tomto volebním období osvojila a využívá ji velmi často.

Z druhé strany se ale jednání o zvyšování daní nebude bezpochyby zamlouvat ani vládním poslancům. Zejména pro část ODS může být jakékoli navyšování hodně náročné pro rozhodování. Pro vládní lídry je ale v zásadě povinností tento návrh protlačit – a to ideálně v podobě velmi podobné té dohodnuté. Pokud by totiž balík ve Sněmovně otevřela, mohlo by dojít k legislativní kreativitě, která by z pohledu koalice nebyla zrovna žádoucí.

2. Co na to vládní voliči

Pro vládní lídry bude mnohem snazší balík opatření prosazovat, pokud jej dokážou prodat vlastním voličům. Podporovatelé Spolu i Pirátů s hnutím STAN by obecně měli být nakloněni reformám, otázka ale je, jak přijmou, pokud budou mířit i na ně.

Ve sněmovních volbách 2021 volilo Spolu 39 procent osob samostatně výdělečně činných, druhou koalici podpořilo devatenáct procent živnostníků. U zaměstnanců pak obě koalice dohromady získaly zhruba padesát procent hlasů, jak ukazují data výzkumníků PAQ Research. Je tudíž zřejmé, že některé z návrhů se jich dotknou.

Opozice i část veřejnosti (například exprezident Václav Klaus) bude zejména koalici Spolu a jmenovitě ODS předhazovat, že sice odmítala zvyšovat daně, nyní se ale posouvá hranice daňové progrese a zvyšují se majetkové daně a o dva procentní body i daň z příjmu právnických osob.

S podobnou kritikou už ostatně začala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, která mluví o „daňovém balíčku“, její kolega Karel Havlíček zase o dopadech na podnikatele. Opoziční kritice může napomáhat fakt, že konsolidační balíček v druhém roce sestává spíše z daňových výnosů než úspor, jak popisuje samo ministerstvo financí.

Tady ale pro Fialův kabinet hrají dva faktory. Prvním je, že voliči pětikoalice se od jednotlivých vládních subjektů –⁠ soudě dle dostupných volebních modelů –⁠ prozatím nijak neodklání, naopak jsou ve své podpoře velmi stabilní. Jedním z důvodů je bezpochyby chybějící realistická voličská alternativa.

Jejich náklonnost ke koalici je navíc dána i dalšími okolnostmi – zejména postojem vlády k válce na Ukrajině. Zahraničněpolitická dimenze vládnutí je v časech této agrese velmi důležitá. Úkolem pro koalici tak bude, aby nyní nezačala svou podporu drolit. Nemusí jít ani tak o to, že by voliči přešli k opozičním uskupením (není to ani příliš pravděpodobné), ale aby neztratili vůli jít hlasovat.

3. Časové okolnosti

Proti vládě ale hraje čas. Volební období se pomalu blíží do poloviny a současná nevolební sezona se v příštím roce zlomí do dalšího volebního festivalu. V červnu čekají Česko volby do Evropského parlamentu, následují krajské a senátní volby a poté je na programu klíčové hlasování, totiž sněmovní klání v roce 2025.

Čím bude blíže k následujícím volbám, tím menší bude apetit přijímat nepopulární opatření –⁠ byť jak bylo řečeno, vládní voliči mohou kabinet do značné míry v reformním úsilí i podporovat. Obecně ale platí, že zásadní rozhodnutí by měla koalice vždy přijímat co nejdříve po svém jmenování.

Šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný ČTK řekl, že by koalice chtěla svůj balík v prvním čtení projednat začátkem léta, schválit by jej pak měla na podzim. Celým legislativním procesem musí balíček logicky projít ještě letos, protože změny mají mít dopad do rozpočtu na příští rok.

Jak již naznačila Havlíčkova odpověď ohledně obstrukcí, je pravděpodobné, že si opoziční hnutí nenechají ujít příležitost, jak vládě projednání zkomplikovat. Pro politiky ANO i SPD půjde o moment, kdy budou koalici kvůli daňovým změnám nemilosrdně tepat, ale ani oni nebudou mít nakonec problém nechat návrh projít.

Jednak není v jejich zájmu, aby v budoucnu došlo k rozvalu veřejných financí a podobné změny museli nakonec přijímat oni sami. A navíc – daňové změny nejsou zase až tak obřím balíkem reforem, jak bude opozice vykreslovat.

Co dalšího se stalo?

