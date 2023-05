ODS šla proti svým voličům. Škrty ale měly být větší, říká ekonomický analytik

Kabinet Petra Fialy představil sérii opatření, která mají dát do pořádku veřejné finance. Úspory a nové zdroje ale podle ekonomického analytika Radima Dohnala ze společnosti Capitalinked nejsou dostatečné, kabinet je měl hledat dál. „ODS je nejen ideologická, ale také racionální. Ví, že je nutné řezat do živého, tedy do vlastních voličů,“ kvituje Dohnal zvyšování daní.

Přinesla vláda úspory, které slibovala?

Úspory přinesla. Určitě mohla a měla přinést větší. A vadí mi, že další balíček v roce 2024 nebude. Myslím si přitom, že ho připravit měli.

Co tedy vláda měla udělat? Když se podíváme na jednotlivá opatření, největší částí je škrtání neinvestičních dotací. Víme, co to je za dotace, co to bude znamenat a jestli se například podniky začnou ozývat, že je to špatně?

Procentuální dopad na jednotlivá ministerstva bude