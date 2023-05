Lidé v Česku na svůj queer film teprve čekají. „U nás už se to mění,“ říká režisér ceněného polského filmu Slon

„Pár let zpátky bychom možná do kina v malém městě na takový film nešli, protože bychom se styděli,“ popisuje v rozhovoru proměnu vztahu polské společnosti k LGBTQ+ komunitě režisér Kamil Krawczycki. Jeho debutový celovečerní film, romantické queer drama Slon, minulý týden vstoupil do českých kin.

Polská reakce na filmy Zkrocená hora a Dej mi své jméno. Tak recenzenti označují polské romantické drama Slon, které minulý týden vstoupilo do českých kin. Za sebou má cestu po světových festivalech i nadšené přijetí doma v Polsku.

„Nejsem přehnaně optimistický, abych věřil, že můj film může změnit svět. Ale může změnit svět jednomu člověku,“ řekl v rozhovoru pro Deník N režisér filmu Kamil Krawczycki, když film představoval minulý týden v Praze.

Co se v rozhovoru dočtete?

Jak a proč film vznikl?

Jak se mění přijetí LGBTQ+ témat v polské společnosti?

Jakou má v podobných filmech funkci intimní koordinátor?

Co bylo inspirací pro váš film?

Od chvíle, kdy jsem se doopravdy rozhodl, že budu filmový režisér, věděl jsem, že chci natočit queer příběh. Čekal jsem na takový film celý život a nepřicházel. Tak jsem nakonec pochopil, že to musím být já, kdo jej natočí.

A to je to. Když děláte svůj první film, musíte vyprávět příběhy, které jsou vám blízké. A když to téma, které je vám blízké, je důležité i pro hodně dalších lidí, je to pro filmaře ta nejlepší situace. I proto jsem svůj příběh zasadil do mého rodného městečka. Na začátku jsem z toho vlastně nebyl moc nadšený, ale pak mi došlo, že tu oblast dobře znám a bude to jednodušší a pravdivější.

Jsou tedy ve filmu i vaše konkrétní osobní zkušenosti?

Není to moje autobiografie, ale samozřejmě tam jsou nějaké věci z mého života. Mnoho příběhů jsem také slyšel, když jsem se dostal do queer komunity. Zjistil jsem, že