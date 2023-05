Navěky v osmdesátkách. Jak ze skandálních filmů vznikly neskandální seriály

Styl osmdesátých let minulého století frčí – v hudbě, módě i ve filmu. Snahy přepracovat tehdejší předlohy tak, aby odpovídaly současným měřítkům a představám, ale vůbec nemusejí dopadnout dobře. Ilustrují to nové minisérie podle dvou filmů z konce osmdesátých let – Smrtící podoba (Dead Ringers) a Osudová přitažlivost (Fatal Attraction).