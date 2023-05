Fiala otočil, noviny zdaní víc než časopisy. „Je to nesmysl, mohli podlehnout lobbingu,“ reaguje bývalý vládní zmocněnec

„Časopisy jsou vědecké časopisy, to je ten hlavní důvod, proč je to ve snížené sazbě. Ano, jsou i jiné časopisy, které nejsou vědecké, ale to už se rozlišit nedá. My známe vědecké časopisy, vědecké noviny neznáme,“ zdůvodňoval ministr financí Stanjura vládní návrh na přesun novin z desetiprocentní do jednadvacetiprocentní sazby DPH.

Časopisy přitom zůstanou ve snížené sazbě, která se z deseti procent zvedne na dvanáct. Nižší daň se však týká nejen odborných časopisů, jimiž Stanjura argumentoval, ale všech, tedy například i lifestylových či erotických časopisů.

„Jsme si vědomi, že se s tím svezou