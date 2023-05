Studio N: Nový průlom. Umělá inteligence umí číst myšlenky

Snímání mozkové aktivity ve snaze zjistit, na co daná osoba myslí, není nic nového. Dodnes ale bylo velmi nepřesné a vyžadovalo neurochirurgický zásah. To se mění s umělou inteligencí, která podle nových dat umí lidské myšlenky číst poměrně přesně. Jaké důsledky to může mít? A jak to AI vlastně dělá? Hostem podcastu je vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.