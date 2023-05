Česko-slovenské slovo týdne: ačkoli vs. hoci

grafika

Pár slov o slově ačkoli

Nemyslete si, my jazykovědci jsme občas jako malé děti a rádi si hrajeme se stavebnicí. Akorát my těmto stavebním dílkům, těm legokostičkám, říkáme učeně morfémy (a celému podoboru jazykovědy pak morfologie). V podivuhodné a velkolepé stavbě, jež zove se jazyk, představuje morfém nejmenší součástku nesoucí význam (což se o fonému říci nedá).

Etymologickou vivisekci provedl kolega Zumrík, je zbytečné pitvat znova totéž tělo. Ocituju namísto toho tři verše z Bible kralické, výmluvné to důkazy, že ne vždy držely komponenty této pozoruhodné spojkové srostliny pevně pohromadě.

„Víte zajisté, že potom, chtěje dědičně dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ač ho koli s pláčem hledal.“ (Židům 12,17) – „Osvědčujíť zajisté nepravost tvou ústa tvá, ač jsi koli sobě zvolil jazyk chytrých.“ (Jób 15,5) – „My pak, nejmilejší, nadějemeť se o vás lepších věcí, a náležejících k spasení, ač pak koli tak mluvíme.“ (Židům 6,9)

A kdo si chce hrát se mnou, nabízím dalších pár spřežek par excellence: očs (očs mě žádal), zpoza, jakbysmet, odjakživa, ale i docela běžná slova jako jestliže nebo jelikož.

Čech o slově hoci

Tady už se tolik pitvat nedá. Zato se dá pustit fantazie na špacír – a vzít to po mondegreenovsku. Jeden hok, dva hoci, tři hoci, čtyři hoci, pět hoků… Pěkná blbost, co? Přímo somarina! Ale což, my jazykovědci jsme občas jako malé děti a rádi si žvatláme očistné nesmysly.

Tak či onak, hoci je v mých uších jedním z těch slov echt slovenských, které dodávají řeči našich východních sousedů charakteristický sound (hezky česky řečeno). Ba i šmrnc!

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu