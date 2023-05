Zasvětila život filmu. Díky ní se i za totality vědělo, kam se ubírá světová kinematografie. Festival ve Varech jí vděčí za svůj věhlas

Seriál Česká inteligence 20. století: Film byl jejím osudem. Po desetiletí pracovala na tom, aby u nás vyrostlo a udrželo se vzdělané a kultivované filmové obecenstvo. Že dnes u nás o filmu přemýšlí do hloubky víc lidí než například o literatuře, je mimo jiné její zásluha. Nikdy nedokázala ani zhruba odhadnout, kolik filmů za život viděla, ale její oči to neunavilo. Nebyla jenom profesionální znalkyní filmu; až do konce zůstala i fanynkou, která se ráda nechala nadchnout.