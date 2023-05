Svět po studené válce skončil a pro Putina se to nevyvíjí dobře, tvrdí historik Serhii Plokhy

Mluvili jsme o následujících tématech:

proč v této ruské válce hraje tak důležitou roli historie;

proč si Putin vybral za svou oběť Ukrajinu;

co je cílem jeho války;

o nové nepředvídatelné éře, která ukončila období po studené válce;

jestli mluvit o Rusku jako o fašistickém nebo „rašistickém“;

o obratu, který může přinést ukrajinská protiofenziva;

o dvou zásadních historických chybách Západu.

Jako historik jste se rozhodl pro neobvyklý krok: napsat o rusko-ukrajinské válce, která ještě neskončila, knihu pod názvem The Russo-Ukrainian War: The Return of History (Rusko-ukrajinská válka – Návrat dějin). Co vás k tomu vedlo?

Neměl jsem pocit, že bych měl jen tak stát stranou, a tak jsem se rozhodl, že zareaguji napsáním knihy.

Nejprve jsem si nebyl jistý, jestli je to správné. Ale stále mi někdo volal s žádostí o rozhovor – jako je například i tento – a ptal se na můj názor a mé postřehy jako historika. To mě přesvědčilo, že pravděpodobně nejen já, ale také historie jako celek, jako disciplína máme jistý druh postřehů, které možná jiné obory nemají.

Můžeme vysvětlovat původ tohoto konfliktu a zároveň se podívat na dlouhodobé trajektorie. To nám pomáhá nějak pochopit válku, která nedávala žádný smysl. Byl to jen akt brutality a šílenství. Pokud na ni ale aplikujeme historické paradigma, možná lépe pochopíme, jak jsme skončili tam, kde jsme, a jak by mohla vypadat budoucnost.

Před totální válkou jste napsal, že Rusko je největší hrozbou pro mezinárodní bezpečnost. To se také – tedy z pohledu Ukrajiny a Západu – splnilo. Když to všechno 24. února začalo, překvapil vás rozsah ruského útoku?

Ano, určitě jsem nebyl jen překvapen, byl jsem šokován. A to je zajímavé.

Jak to?

Vrátil jsem