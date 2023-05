Lidé, sůl, geometrie a jazyk velkých jazykových modelů

Text vygenerovaný chatbotem se na první pohled může jevit k nerozeznání od textu, který napsal člověk. Způsob, jakým lidé používají jazyk, se ale zásadně liší od toho, jak jazyk používají velké jazykové modely. Čím častěji a intenzivněji se budeme v budoucnu s uměle vygenerovanými texty setkávat, tím důležitější bude, abychom si tento rozdíl uvědomovali.

V jazykových modelech jazyk existuje, zjednodušeně řečeno, redukovaný na statisticky vyjádřené vztahy mezi jednotlivými slovy. S použitím těchto informací pak jazykové modely generují nové a nové texty. Když ale texty „generují“ lidé, jedná o mnohem víc. Nejenom o to, abychom slova vhodně pospojovali do vět. To pro nás, na rozdíl od chatbotů, není cílem, ale cestou k němu. Používáním jazyka se totiž pouštíme do sociálních interakcí s ostatními lidmi.

Scéna první. U stolu sedí čtyři lidé a obědvají. Jeden z nich vezme solničku a směrem k ostatním tázavě pronese: „Sůl?“ Spolustolovníci pochopí, že dotyčný má v úmyslu si osolit jídlo a výrazem sůl se jich ptá, jestli o sůl nemají také zájem.

Scéna druhá. Opět sedíme u stolu. Jeden člověk opět drží solničku a tázavě pronáší své „Sůl?“ Rozdíl spočívá v tom, že tazatel se právě vrátil