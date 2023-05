Cíl trefíme každou druhou střelou. Ukrajinský voják vypráví, jak dronem navádí dělostřelectvo

Nazývá se to také pomsta geeků. Mnozí mladí ukrajinští programátoři vstoupili po invazi do armády a z mnohých se časem stali operátoři dronů. Momentálně je to jedna z nejdůležitějších funkcí ve válce.

O tom, že ruská válka proti Ukrajině je z velké míry válkou dronů, se začalo mluvit brzy po invazi – tehdy slávu sklidil turecký Bayraktar. Úloha bezpilotních strojů – na obou stranách – se od té doby jen zvýšila.

Ukrajinci pomocí dronů ostřelují ruské pozice daleko za frontou, což se označuje za přípravu na ofenzivu. Rusko dokonce tvrdí, že se