Vývoj bojů (440. den): Ukrajinci postoupili jižně od Bachmutu, když ruská jednotka utekla

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z úterý 9. května. Situace už může být na některých místech jiná.

„Úspěch na křídlech, ale peklo ve městě,“ tak jeden z ukrajinských účtů, které komentují dění na frontě, včera vyhodnotil situaci v Bachmutu a okolí.

V té době nebylo zřejmé, co přesně těmi úspěchy myslí. Během včerejšího večera a dnešní noci se začaly objevovat podrobnosti o ukrajinském místním protiútoku jižně od města.

Přestože některá tvrzení o jeho důsledcích byla přehnaná, Ukrajinci opravdu dosáhli úspěchu, kterého Jevgenij Prigožin využil na nové kolo útoků proti ruskému ministerstvu obrany. Nejde ale o začátek očekávané ofenzivy (je nepravděpodobné, že začne právě u Bachmutu), pouze o taktické vylepšení pozic.

Ukrajinci podle opatrnějších odhadů získali zpět tři čtvereční kilometry území, přičemž se dostaly 1,3 kilometru do ruské obrany. Podle maximálních získali téměř osm čtverečních kilometrů a osvobodili pás země v délce tři a hloubce 2,6 kilometru. Tady to tvrdí velitel pluku Azov:

As a result of offensive actions, Ukrainian guys liberated 7.8 km² of territory in #Bakhmut at a heavy cost.

The commander of Azov, Biletsky, confirmed the defeat of the 6th and 8th companies of the 72nd brigade of the AFRF near Bakhmut . Also, the 3rd assault detachment of… pic.twitter.com/W4qrtuZEwB

— Feher_Junior (@Feher_Junior) May 10, 2023