Život je stále plný překvapení! Nejprve plánujete uspořádat 9. května přehlídku ke Dni vítězství v Kyjevě a o rok později přemýšlíte, zda se vůbec uskuteční v Moskvě. Nemluvím o ostatních ruských regionech, tam to nebývá tak velké, pozornost se obvykle soustředí na hlavní město. Letos také na Krym. Například v Sevastopolu byla přehlídka zrušena. Co kdyby ukrajinská armáda uspořádala na dočasně okupovaném území vlastní ohňostroj. A jak se ukázalo, Krymský most není nesmrtelný.

Proč si ruské úřady myslely, že ukrajinská armáda nemůže pořádat ohňostroje v Moskvě, není jasné, ale jsem velmi ráda, že zrušily pochod s fotografiemi mrtvých nazvaný „Nesmrtelný pluk“. Jen si představte, co by se stalo letos, kolik fotek mrtvých okupantů by ruská veřejnost nesla. Mohutný proud lidí by v rukou držel snímky veteránů druhé světové války, vagnerovců i mobilizovaných. Ale krásné není ani tak samotné zrušení, jako spíš důvod. Úřady se