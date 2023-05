Česko musí koupit miliony vakcín proti covidu, které zřejmě nestačí spotřebovat

Zatímco před dvěma lety byly vakcíny proti covidu nedostatkovým zbožím, teď je tomu přesně naopak. Firma Pfizer pošle do Česka během následujících tří let miliony dávek. A to bez ohledu na to, zda bude v Evropě covid, nebo ne. Vyplývá to z dokumentu ministerstva zdravotnictví, který má Deník N k dispozici.

Česko se v dodatku ke smlouvě zavázalo, že až do roku 2026 bude muset odebrat každý rok milion vakcín Comirnaty.

„Na základě podmínek dodatku navrhlo ministerstvo zdravotnictví upravit objednávku tak, aby pro roky 2024 až 2026 objednala vždy jeden milion dávek,“ uvádí dokument. Celkem Česko zaplatí více než čtyři miliardy korun. Část vakcín pravděpodobně zůstane nevyužitá.

„ČR v současné době nehradí náklady na likvidaci dávek. Tuto povinnost