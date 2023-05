Režim nás krmí každodenní dávkou nenávisti. Jsme rukojmí násilí, vysvětluje srbský politolog davové protesty po masových vraždách

„Srbsko proti násilí!“ volají davy lidí v centru Bělehradu. Deník N se srbským politologem Srdjanem Cvijićem nahlíží pod povrch rychlých zpráv o dvou tragédiích, které minulý týden uvrhly Srbsko do zoufalství – a je to hodně znepokojivý pohled. „Každodenní dávka nenávistného jedu,“ říká Cvijić. Protestující požadují zákaz násilných televizních pořadů i demisi prezidentových důvěrníků. Co udělají, až Vučić jejich požadavky nesplní?

V rozhovoru se dočtete:

jak se odsouzený vrah může „mávnutím“ televizní kamery změnit v učitele;

proti čemu všemu se protestující Srbové bouří;

jakou má jejich protest naději na úspěch;

proč jsou srbské deníky tvrdší čtivo než český bulvár;

proč v Srbsku skoro nejsou sledovány ruský Sputnik a Russia Today

a jak Aleksandar Vučić padl za oběť sám sobě.

Na úvodním snímku tohoto článku jsou rodiče třináctileté Emy Kobiljski. Právě svou dceru pohřbívají. Zemřela minulou středu v základní škole Vladislava Ribnikara v srbském Bělehradu. Emin rovněž třináctiletý spolužák si do vyučování přinesl otcovu zbraň a začal střílet; kromě Emy zabil dalších sedm dětí a dospělého zaměstnance školy.

Vladislav Ribnikar (1871–1914) byl srbský novinář, zakladatel nejstaršího srbského deníku Politika. Ribnikar ty noviny založil na samém začátku 20. století s myšlenkou vytvořit pro Srby úplně nový typ novin – svobodný a nezávislý na vůli a diktátu politických stran. Co by si asi pomyslel, kdyby viděl, co se z toho proslulého deníku stalo dnes?

A jak by asi popsal to, co se v Bělehradu dělo 8. května 2023? V den, kdy ulice v centru hlavního města (ale také centra dalších velkých měst jako Novi Sad) zaplnily desítky tisíc lidí? Pochodovali pokojně, ale byli rozhořčení a zdrcení.

„Naučte nás lásce, soucitu a prozíravosti!“ stálo na transparentech, které s sebou nesli. „Systémové neštěstí.“ „Absolutní