Rakovina manželky, smrt kamaráda i dva soudní procesy ovlivnily nové album Eda Sheerana

Anglický písničkář Ed Sheeran nakonec soud v New Yorku vyhrál, i když to vůbec neměl jisté. Ne že by neměl čisté svědomí, experti i různí hudebníci se před procesem shodovali, že jde jen o identické pořadí akordů, které používá každý skladatel. Ale stále existovala možnost, že to pro něj nemusí dopadnout dobře.

A nejen pro něj, ale i pro kteréhokoli dalšího písničkáře, který vezme do rukou kytaru se záměrem vymyslet píseň. Někdo nadneseně napsal, že tato kauza ohrožuje západní civilizaci, a nebylo to daleko od pravdy. Pokud by žalující strana nakonec soud vyhrála, v ohrožení by byla v podstatě jakákoli nová popová píseň vycházející z bohaté tradice světové populární hudby.

Čtyři akordy

Ed Sheeran se proslavil jako zpěvák jednoduchých, ale chytlavých folkpopových písniček. Hudební kritici ho sice nedoceňují a dávají přednost jiným písničkářům, ale nikdo mu nemůže upřít talent, díky kterému se z pouličního muzikanta vypracoval na světovou hvězdu.

Když v roce 2017 vydal nový singl Thinking Out Loud, bylo zřejmé, že své řemeslo posunul na vyšší úroveň. Písnička vznikla ve spolupráci se skladatelkou Amy Wadge, kterou Ed znal od svých sedmnácti let. Píseň byla jednou z posledních, které složili na multiplatinové album x (2014).

Podle Sheerana vše začalo na základě akordů, které si Wadge hrála krátce poté, co on vyšel ze sprchy a začal si