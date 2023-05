Je možné najít upřímné citové spojení, aniž jste toho druhého spatřili? Reality show Láska je slepá, původně jednoduchá televizní zábava z produkce Netflixu, se v průběhu let postupně proměnila v zajímavou sondu do nezdravých přístupů, které k milostným vztahům zaujímají současní svobodní dvacátníci a třicátníci.

Manželství terapii nenahradí. Reality show Láska je slepá ukazuje, co děláme ve vztazích špatně

Pořad ovšem s každou další řadou čelí stále intenzivnější kritice ze strany diváků a po odvysílání čtvrté série začali nelichotivé zákulisní informace vynášet také bývalí účastníci. Zpravidla se týkají toho, jak tvrdě se soutěž podepisuje na psychickém zdraví aktérů – a jak toho tvůrci umně využívají.

V době, kdy covid a s ním spojená bezpečnostní opatření připoutaly většinu světa k televizním obrazovkám, vypustil Netflix reality show, která ihned zafungovala svým zábavným eskapismem; tvůrci totiž dokázali chytře uchopit tehdy aktuální a pro mnohé těžko snesitelnou absenci společenského a fyzického kontaktu.

Pořad Love Is Blind, česky uváděný jako Láska je slepá, svádí dohromady nezadané muže a ženy, průměrně ve věku od pětadvaceti do pětatřiceti let, kteří mají na základě speed dating principu možnost poznat budoucího manžela či manželku.

Háček je v tom, že randění probíhá v takzvaných buňkách – malých místnostech rozdělených neprůhlednou stěnou – a dvojice se nesmí vidět, dokud se nezasnoubí. V lovu úspěšní účastníci po setkání absolvují několik týdnů společného života na zkoušku, přičemž vše spěje k velkolepé svatbě, kde si páry mají říct osudové ano. Nebo také ne.

Tezí sociálního experimentu, jak Netflix úspěšnou reality show označuje, je, že skutečná láska vzniká na základě duševního spojení, k němuž je ale v éře sociálních sítí a online seznamek stále těžší se prokousat, a to kvůli